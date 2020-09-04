COVID-19 обнаружили у прокурора Запорожской области и его заместителя – СМИ

У прокурора Запорожской области Владимира Калюги подтвердили коронавирусную инфекцию. Об этом со ссылкой на источники в прокуратуре сообщает 4 сентября 061.ua.
По данным издания, Калюга уже несколько дней находится в инфекционной больнице.
Тестирование контактных лиц прокурора выявило COVID-19 у одного из заместителей Калюги. Симптомов у зама якобы нет, он находится на самоизоляции.
Фамилия заболевшего не указана, всего у Калюги четыре заместителя.
061.ua отмечает, что все сотрудники прокуратуры "продолжают работать в штатном режиме".
Украина занимает 24-е место в мире по количеству инфицированных коронавирусом. В стране по состоянию на 4 сентября подтвержден 130 951 случай COVID-19 (в Запорожской области – 1768). 2761 больной скончался, а 60 613 человек выздоровели.