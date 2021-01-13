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"Даже мысли такой нет". Степанов заявил, что Минздрав не планирует продолжать локдаун с 25 января

После "карантина зимних каникул", который будет действовать с 8 января по 00.00 25 января в Министерстве здравоохранения планируют вернуться к адаптивному карантину, заявил глава ведомства Максим Степанов. Днем ранее он говорил, что локдаун в Украине нужно продлить.

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С 25 января в зависимости от ситуации в Минздраве будут определять тот или иной уровень ограничений в стране, сообщил Степанов
С 25 января в зависимости от ситуации в Минздраве будут определять тот или иной уровень ограничений в стране, сообщил Степанов
Фото: Міністерство охорони здоров'я України / Facebook

С 25 января в Украине будет действовать адаптивный карантин с другими ограничениями и режимом, продлевать жесткие ограничения, предусмотренные "карантином зимних каникул", в Министерстве здравоохранения не планируют. Об этом 13 января в эфире программы "Сніданок з "1+1" на канале "1+1" заявил глава Минздрава Максим Степанов.

"В таком режиме [продлевать локдаун], как он действует до 24-го числа, даже мысли такой нет. Это должно быть логично и соответствовать законам эпидемиологии", – сказал Степанов.

По завершению "карантина зимних каникул" с 25 января в Минздраве планируют вернуться к адаптивному карантину. Тогда в зависимости от ситуации в министерстве и будут определять тот или иной уровень ограничений, отметил Степанов.

Локдаун может быть повторно введен разве что при "сверхкритической ситуации" с пандемией, уточнил министр.

"Если мы привязываемся к количеству заболевших, то мы должны исходить из готовности нашей медицинской системы. Поэтому мы должны говорить об около 30 тыс. больных. Но есть большое количество других составляющих, которые мы учитываем, – это и количество госпитализированных, и количество тяжелых пациентов, и, главное, рост – с какой скоростью оно происходит", – добавил Степанов.

Днем ранее Степанов заявлял, что локдаун в Украине нужно продлить и для этого есть основания.

С 8-го до 24 января из-за вспышки коронавируса SARS-CoV-2 в Украине будет действовать "карантин зимних каникул". В этот период запрещена работа заведений общественного питания, торговых центров, спортзалов, непродовольственных рынков, заведений образования (кроме детсадов).

По состоянию на 13 января в Украине коронавирус подтвердили у 1 130 839 человек (из них 6409 – за прошлые сутки), 20 214 заболевших умерли, а 826 871 выздоровел.

Теги: Украина, эпидемия, запрет, карантин, ограничения, Минздрав, Максим Степанов, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус, локдаун
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