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Дело Гандзюк: суд определил порядок изучения доказательств

Днепровский районный суд Киева изучит документы, аудиозаписи и вещественные доказательства, затем приступит к материалам гражданских исков и допросит потерпевших – родителей и гражданского мужа активистки Екатерины Гандзюк.

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Следующее судебное заседание по делу Гандзюк состоится 11 сентября
Следующее судебное заседание по делу Гандзюк состоится 11 сентября
Фото: pixabay.com

Днепровский районный суд Киева определил порядок исследования доказательств по делу об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк. Об этом сообщает 28 августа "Укринформ".

Сначала будут исследованы документы, аудиозаписи, вещественные доказательства, после этого в суде изучат материалы гражданских исков и допросят потерпевших – родителей и гражданского мужа Гандзюк, отмечает информагентство.

В суде допросят 38 свидетелей стороны обвинения, после них перейдут к свидетелям стороны защиты. В конце допросят обвиняемых в убийстве Гандзюк председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера и его помощника Алексея Левина.

По информации "Укринформа", адвокат Мангера просил суд допросить 101 свидетеля со стороны защиты.

"Прокурор выступил против допроса нескольких свидетелей, поскольку, по его мнению, они не владеют никакой информацией по этому делу", – отмечено в сообщении.

Судья Юлия Иванина сказала, что решение о количестве свидетелей из списка защиты будет принято в ходе исследования доказательств в суде.

Следующее судебное заседание по делу Гандзюк состоится 11 сентября.

31 июля 2018 года Гандзюк облили серной кислотой возле подъезда ее дома в Херсоне. Она получила химические ожоги более 30% тела, кислота попала на спину, голову, руку, а также в глаз. 4 ноября 2018 года активистка умерла.

В начале июня 2019 года пятерым исполнителям преступления после сделки со следствием вынесли обвинительные приговоры. Их осудили на срок от трех до шести с половиной лет лишения свободы.

Следствие считает Мангера заказчиком, а его помощника Левина – организатором преступления. Им выдвинуты подозрения по ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2, ст. 121 Уголовного кодекса Украины (организация совершения по предварительному сговору группой лиц умышленного тяжкого телесного повреждения способом, носящим характер особого мучения, что повлекло смерть потерпевшего).

В феврале 2019 года Мангеру избрали меру пресечения в виде ареста с возможностью выйти на свободу под залог в размере 2,5 млн грн. Залог за него внесли, и вплоть до июня 2020 года политик находился на свободе. 

В июне прокуратура подала ходатайство об изменении Мангеру меры пресечения с залога на содержание под стражей. 12 июня Печерский райсуд Киева принял решение о принудительной доставке Мангера на заседание для избрания меры пресечения. Адвокаты подозреваемого заявили, что он не может прибыть в суд из-за проблем с сердцем. Чиновник находился в одной из больниц Херсона. Вечером 15 июня суд дал разрешение на задержание Мангера, а утром 16 июня его доставили из Херсона в Киев. В течение трех дней суд рассматривал ходатайство обвинения об изменении меры пресечения с залога на содержание под стражей. Мангер в итоге был арестован до 28 июля. 13 июля Киевский апелляционный суд оставил эту меру пресечения в силе. 14 июля меру пресечения продлили до 11 сентября. Арест Левина продлевали до 24 августа.

Мангер заявлял о своей невиновности. По словам чиновника, он не был знаком с Гандзюк.

20 августа Днепровский суд Киева на 60 суток арестовал фигурантов дела об убийстве активистки Гандзюк – Мангера и Левина – без возможности внесения залога. Арест продлится до 18 октября 2020 года включительно.

Теги: расследование, обвинение, Днепровский суд, Екатерина Гандзюк, Владислав Мангер, Алексей Левин
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