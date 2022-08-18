Директор Liko-School Кухаревская: Сирена – травма для ребенка. Если принято решение жить в Украине во время войны, надо как можно мягче адаптировать к этому детей

Кухаревская считает, что дети должны иметь подробную информацию о том, как вести себя во время воздушной тревоги Фото: depositphotos.com

Она отметила, что в ее учебном заведении детям будут предоставлять подробную информацию о том, как вести себя во время воздушной тревоги.

"Мы бы хотели сделать так, чтобы дети получали меньше травм, потому что любая сирена – травма для ребенка. Если принято решение жить в Украине во время войны, тогда надо как можно мягче адаптировать к этому ребенка. Мы сначала будем много рассказывать о том, что такое сирена, что может происходить, какое время должно пройти от сирены до удара. Потому что чем больше ребенок знает, тем легче ему воспринимать команды. При воздушной тревоге мы все будем спускаться в подвальное помещение. Там для каждого класса выделен отдельный кабинет – дети из своего класса перейдут в подвальное помещение и со своим учителем продолжат урок", – сказала Кухаревская.

Она отметила, что в этом случае родителям необязательно нужно ехать за своими детьми.

"Если кто-то решит приехать за ребенком, это возможно. Но забирать необязательно – дети будут в безопасности. К тому же везде тревога. К сожалению, мы зависим от шизофреника и не знаем, когда и куда прилетит", – подчеркнула Кухаревская.

Директор Liko-School Кухаревская: К новому учебному году мы готовим подвал и думаем, как при воздушной тревоге продолжать обучение. Читайте полную версию интервью