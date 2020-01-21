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Для управления чужой машиной теперь достаточно водительского удостоверения, регистрации на авто и отметки в электронном кабинете – патрульная полиция

Автомобиль, за рулем которого будет находиться не его владелец, не должен числиться в угоне, сказала в комментарии изданию "ГОРДОН" пресс-секретарь патрульной полиции Украины Яна Кутова.

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В электронном кабинете водителя появилась новая бесплатная услуга "Управление надлежащим пользователем"
В электронном кабинете водителя появилась новая бесплатная услуга "Управление надлежащим пользователем"
Фото: pixabay.com

После того как у украинских водителей появилась возможность через электронный кабинет разрешить другим людям управлять их автомобилями, полиция будет проверять наличие водительского удостоверения, регистрации на авто и отметку в электронном кабинете. Об этом в комментарии изданию "ГОРДОН" сказала пресс-секретарь патрульной полиции Украины Яна Кутова.

"После того как у водителей появилась возможность передать право на управление автомобилем другому человеку в электронном кабинете, во время проверки патрульному достаточно будет предъявить соответствующую отметку, регистрационные документы на транспортное средство и водительское удостоверение. Имеет ли водитель право управлять этим транспортным средством – это уже другой вопрос. Если человек имеет, условно говоря, категорию В, у него есть при себе регистрационные документы на легковой автомобиль и при этом машина не числится в угоне, он может находиться за рулем", – подчеркнула Кутова.

Онлайн-сервис, позволяющий водителю разрешить другим людям управлять его автомобилем, доступен на сайте e-driver.hsc.gov.ua и на правительственном портале kmu.gov.ua в разделе "Электронные услуги", отметили в Минцифры.

Ранее владелец транспортного средства мог предоставить его в пользование другому человеку, передав ему регистрационный документ на этот автомобиль.

Во время своей предвыборной кампании нынешний президент Украины Владимир Зеленский озвучил идею "перенести государство в смартфон".

Вице-премьер-министр и министр цифровой трансформации Михаил Федоров говорил в сентябре 2019 года, что в ближайшее время в Украине переведут в онлайн 50 самых популярных услуг.

В Минцифры заявляли, что планируют за пять лет перевести в режим онлайн 100% административных услуг.

Теги: транспорт, автомобили, патрульная полиция
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