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Дневник оккупации херсонца Клочко: Готовились к Пасхе. На несколько часов забыли об ужасах вокруг нас. Пили за ВСУ и наше освобождение, но все равно горько на душе

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Клочко: Готовились к Пасхе Алла пекла куличи, а я сварил свой фирменный холодец
Клочко: Готовились к Пасхе – Алла пекла куличи, а я сварил свой фирменный холодец
Фото из личного архива Клочко

"ГОРДОН" продолжает серию публикаций из дневника Петра Клочко, жителя Херсона, который прожил в российской оккупации 260 дней. Записи охватывают период с 24 февраля, когда началось широкомасштабное вторжение России в Украину, по 29 ноября 2022 года, когда город освободили Вооруженные силы Украины и началось восстановление Херсона. Редакция публикует дневник в те дни, когда его автор делал заметки. Сегодня мы представляем читателям запись от 24 апреля 2022 года.

24 апреля 2022 года, воскресенье

Готовились к Пасхе – Алла пекла куличи, а я сварил свой фирменный холодец, пару салатов.

Думали, куда пойти на освящение. Оказывается, что украинскую службу ведут только две церкви, одна в центре города, другая в нашем районе, но далековато. Пойдем только туда, так решили с Володей, соседом.

24 апреля в шесть, по окончании комендантского часа, пошли с дедом и соседом на службу. Церковь достаточно новая, расположена на отдельной огражденной территории в одноэтажном домике. Людей собралось немало, служба на украинском. Все не умещаются, часть стоит на улице.

После освящения вернулись домой, разговелись. Пришла сестра жены с мужем. На несколько часов забыли об ужасах вокруг нас. Пили за ВСУ, за наше освобождение, но все равно горько на душе.

Предыдущая запись в дневнике – 10 апреля 2022 года.

Больше информации об авторе дневника в интервью: Херсонец Клочко о жизни в оккупации: Предчувствия, что русские бросят город и уйдут, не было. По своим каналам они говорили, что будут биться за каждый дом

Теги: Украина, Херсон, война, война России против Украины, Петр Клочко, дневник херсонца
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