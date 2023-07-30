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Дневник оккупации херсонца Клочко: "Новые власти" запустили в работу речной транспорт. Конечно же, на отжатых катерах

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Клочко: Вдоль Днепра хорошо упорядоченные дачные участки. Здесь жили счастливые люди, которые много трудились
Клочко: Вдоль Днепра хорошо упорядоченные дачные участки. Здесь жили счастливые люди, которые много трудились
Фото: agroportal.ua

"ГОРДОН" продолжает серию публикаций из дневника Петра Клочко, жителя Херсона, который прожил в российской оккупации 260 дней. Записи охватывают период с 24 февраля, когда началось широкомасштабное вторжение России в Украину, по 29 ноября 2022 года, когда город освободили Вооруженные силы Украины и началось восстановление Херсона. Редакция публикует дневник в те дни, когда его автор делал заметки. Сегодня мы представляем читателям запись от 30 июля 2022 года.

30 июля 2022 года, суббота

"Новые власти" запустили в работу речной транспорт. Конечно же, на отжатых катерах. Маршрут – через Голую Пристань и до Кардашинки. С заходом на дачные причалы. Посовещавшись, решили поехать на катере на дачу и там отметить день рождения Аллы.

В 8.00 были в порту. Проезд стоит 40 грн, причем гривну берут охотно. От рублей кривятся, но рассчитаться можно. Обращаю внимание, что на катерах, пришвартованных рядом с нами, нет флагов – никаких. И когда вышли на корму, увидел наш родной флаг. Он старенький, закопченный от выхлопов двигателя, местами с дырками. Но вы не представляете, какая радость наполнила наши сердца. Респект капитану и команде, которые не побоялись проявить свою позицию, хоть это и опасно.

Прогулка по Днепру отличная, наши плавни с нимфеями и кувшинками, сочная зелень, прекрасные виды, хорошо упорядоченные дачные участки. Здесь жили счастливые люди, которые много трудились и умели хорошо отдыхать. Теперь все иначе – город под оккупантами, и наша судьба не определена.

Без особых приключений добрались до дачи, распаковались и начали отдых. 

Утром поехал на рыбалку, наловил карасиков и плотвы. Часть поджарили, часть я закоптил. На третий день отдыха ночью стал чувствовать себя плохо. Никакое народное лечение не помогало. Промучился два дня, потом обратился к соседу, который собирался зимовать на даче зимой и имел машину, с просьбой подвезти меня в больницу в Голую Пристань.

Спасибо ему искренне, он сразу согласился. Приехали в семейную амбулаторию. Там все по-провинциальному, но достаточно прилично. В регистратуре спросили фамилию, и – о чудо! – у них доступ к базе данных Healthy. Врач приняла приветливо, назвала ориентировочный диагноз и предложила дневной стационар. Я, к счастью, отказался и, купив в ближайшей аптеке таблетки по диким ценам, вернулся на дачу.

Но лучше не стало, решили возвращаться в Херсон. День рождения испортили, но не было и настроения в такое тяжелое время его отмечать.

Предыдущая запись в дневнике – 17 июля 2022 года.

Больше информации об авторе дневника в интервью: Херсонец Клочко о жизни в оккупации: Предчувствия, что русские бросят город и уйдут, не было. По своим каналам они говорили, что будут биться за каждый дом

Теги: Херсон, оккупация, российские оккупанты, Петр Клочко, дневник херсонца
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