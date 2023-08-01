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Дневник оккупации херсонца Клочко: Утром пошел в больницу. На все гастроотделение два врача, больных много

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Клочко: Чувствую себя все хуже
Клочко: Чувствую себя все хуже
Фото из архива Петра Клочко

"ГОРДОН" продолжает серию публикаций из дневника Петра Клочко, жителя Херсона, который прожил в российской оккупации 260 дней. Записи охватывают период с 24 февраля, когда началось широкомасштабное вторжение России в Украину, по 29 ноября 2022 года, когда город освободили Вооруженные силы Украины и началось восстановление Херсона. Редакция публикует дневник в те дни, когда его автор делал заметки. Сегодня мы представляем читателям запись от 1 августа 2022 года.

1 августа 2022 года, понедельник

Ночь прошла без сна. Утром пошел в больницу по месту жительства. На все гастроотделение два врача.

Больных много, но порядок и чистота соблюдаются. Врачи внимательны. Выписали лекарство, купил, поставили систему. Ушел домой. Чувствую себя все хуже и хуже.

Предыдущая запись в дневнике – 30 июля 2022 года.

Больше информации об авторе дневника в интервью: Херсонец Клочко о жизни в оккупации: Предчувствия, что русские бросят город и уйдут, не было. По своим каналам они говорили, что будут биться за каждый дом

Теги: Херсон, оккупация, Петр Клочко, дневник херсонца
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