Дневник оккупации херсонца Клочко: Утром пошел в больницу. На все гастроотделение два врача, больных много

Клочко: Чувствую себя все хуже Фото из архива Петра Клочко

1 августа 2022 года, понедельник

Ночь прошла без сна. Утром пошел в больницу по месту жительства. На все гастроотделение два врача.

Больных много, но порядок и чистота соблюдаются. Врачи внимательны. Выписали лекарство, купил, поставили систему. Ушел домой. Чувствую себя все хуже и хуже.

Предыдущая запись в дневнике – 30 июля 2022 года.

Больше информации об авторе дневника в интервью: Херсонец Клочко о жизни в оккупации: Предчувствия, что русские бросят город и уйдут, не было. По своим каналам они говорили, что будут биться за каждый дом