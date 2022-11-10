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ОБЩЕСТВО

ДТЭК ВИЭ в координации с Фондом Рината Ахметова передал 6,5 тыс. продуктовых наборов жителям Николаевской области

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Для формирования продуктовых наборов для внутренне перемещенных лиц проект "Спасаем жизнь" поставил несколько тонн продуктов
Для формирования продуктовых наборов для внутренне перемещенных лиц проект "Спасаем жизнь" поставил несколько тонн продуктов
Фото: dtek.com

ДТЭК ВИЭ совместно с Фондом Рината Ахметова в рамках проекта "Спасаем жизнь" передал более 42 тонн продуктов питания (6460 продуктовых наборов) для поддержки Березанской и Коблевской территориальных общин Николаевской области. Об этом говорится в сообщении компании.

"Наша компания не остается в стороне от проблем общин, несмотря на то, что энергетическая сфера страдает от последствий вражеских обстрелов. Наша компания делает все возможное и невозможное для скорейшего возобновления стабильной работы. Однако, как бы ни было сложно, мы отвечаем на просьбы общин и направляем средства на первоочередные вещи – гуманитарную помощь Николаевской области в виде продуктов питания, лекарств и других необходимых вещей", – отметил директор "ДТЭК Тилигульская ВЭС" Олег Соловей.

Для формирования продуктовых наборов для внутренне перемещенных лиц проект "Спасаем жизнь" поставил несколько тонн продуктов, среди которых – тушеное мясо, паштет, мука, соль и сахар, крупы и макароны, овощные консервы и печенье.

"В селах Коблевской общины сейчас проживает более 3 тыс. внутренне перемещенных лиц, многие из них потеряли дома, работу. Сегодня эти люди нуждаются в помощи, и наша община им постоянно помогает, поэтому мы с благодарностью принимаем помощь от партнерских организаций. Это уже не первая поддержка от проекта "Спасаем жизнь" в этом году, ранее компания ДТЭК ВИЭ нам также доставляла продуктовые наборы и медикаменты", – рассказывает Владимир Паныч, председатель Коблевского сельского совета.

В рамках гуманитарного проекта "Спасаем жизнь" помощь получили уже более 282 тыс. украинцев по всей стране. Это продукты, средства гигиены, медикаменты и медицинское оборудование для больниц.

Теги: Николаев, лекарства, продукты, ДТЭК, помощь, Николаевская область
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