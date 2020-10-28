Эпидемия COVID-19 в Украине. Госпитализировано более 25 тыс. больных

По данным министра здравоохранения Украины Максима Степанова, за сутки в медучреждения для борьбы с COVID-19 госпитализировали 1100 пациентов.

В Украине госпитализируют не только с подтвержденным диагнозом, отмечают в Минздраве Фото: ЕРА

На 28 октября в украинских больницах, предусмотренных для борьбы с коронавирусной инфекцией, находятся 25 424 пациента. Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Было госпитализировано [за сутки] 1100 человек, и сегодня на утро на больничных койках в больницах Украины находятся 25 424 пациента. Это люди, у которых уже подтвержден COVID-19 методом ПЦР, или люди с клиническими проявлениями, с подозрением на CОVID-19", – сказал глава Минздрава.

По словам Степанова, речь идет о пациентах, которые имеют либо среднюю тяжесть, либо тяжелое течение болезни.

В украинских больницах для инфицированных коронавирусом, по данным Минздрава, на 27 октября предусмотрено 39 114 койко-мест.

По состоянию на 28 октября в Украине зафиксировано 363 075 случаев коронавирусной инфекции, из них 7474 – за последние сутки. С начала эпидемии в стране скончались 6755 пациентов с COVID-19, вылечились 148 642.