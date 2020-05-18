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ЕС выделил Украине помощь для борьбы с COVID-19

Словакия отправит Украине защитные маски, дезинфицирующие средства, одеяла и другие медсредства для борьбы с пандемией. Эта помощь будет предоставлена в ответ на запрос Украины через механизм гражданской защиты Евросоюза.

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ЕС будет координировать и финансировать доставку масок и медсредств в Украину
 ЕС будет координировать и финансировать доставку масок и медсредств в Украину
Фото: depositphotos.com

Украина получит помощь от Европейского союза для борьбы с эпидемией COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии.

"В ответ на запрос Украины через механизм гражданской защиты ЕС Словакия предложила защитные маски, дезинфицирующие средства, одеяла и другие предметы, чтобы помочь стране справиться с пандемией коронавируса", – говорится в сообщении.

Отмечается, что ЕС будет координировать и финансировать доставку этой помощи Украине.

"Пандемия коронавируса должна быть решена на всех фронтах по всему миру. Я благодарен Словакии за помощь нашим соседям в Украине. Только вместе мы сможем победить этот вирус. ЕС готов направить дальнейшие предложения помощи", – отметил комиссар по кризисному управлению Янез Ленарчич.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в китайском Ухане. К 18 мая в мире коронавирусом заразились 4,71 млн человек, умерли 315,2 тыс., выздоровели около 1,73 млн, информирует Университет Джонса Хопкинса.

В Украине коронавирус подтвержден у 18 616 человек, 535 из них умерли, а 5276 вылечились.

Теги: Украина, Словакия, эпидемия, Европейский союз, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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