ЕС выделил Украине помощь для борьбы с COVID-19

Словакия отправит Украине защитные маски, дезинфицирующие средства, одеяла и другие медсредства для борьбы с пандемией. Эта помощь будет предоставлена в ответ на запрос Украины через механизм гражданской защиты Евросоюза.

ЕС будет координировать и финансировать доставку масок и медсредств в Украину Фото: depositphotos.com

Украина получит помощь от Европейского союза для борьбы с эпидемией COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии.

"В ответ на запрос Украины через механизм гражданской защиты ЕС Словакия предложила защитные маски, дезинфицирующие средства, одеяла и другие предметы, чтобы помочь стране справиться с пандемией коронавируса", – говорится в сообщении.

Отмечается, что ЕС будет координировать и финансировать доставку этой помощи Украине.

"Пандемия коронавируса должна быть решена на всех фронтах по всему миру. Я благодарен Словакии за помощь нашим соседям в Украине. Только вместе мы сможем победить этот вирус. ЕС готов направить дальнейшие предложения помощи", – отметил комиссар по кризисному управлению Янез Ленарчич.