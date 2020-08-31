Если люди и дальше будут игнорировать карантин, эпидемию не остановить – политолог

Карантинные и противоэпидемические мероприятия внедрены для того, чтобы Украину не постигла катастрофа и эпидемия мирового масштаба, и это точно не тот случай, когда можно думать только о себе, заявил политолог Алексей Якубин.

Алексей Якубин: Под большим наплывом новых пациентов не выдержит ни одна медицинская система. Мы это видели весной в Италии Фото: Алексей Якубин / Facebook

Минздрав самостоятельно не справится с пандемией COVID-19, если отношение граждан к карантину не изменится, а под большим наплывом новых пациентов не устоит ни одна медицинская система. Такое мнение высказал политолог Алексей Якубин на своей странице в Facebook.

"Люди сейчас относятся к карантину более легкомысленно, чем четыре месяца назад. И если отношение наших граждан не изменится, ситуация может только ухудшаться, ведь под большим наплывом новых пациентов не выдержит ни одна медицинская система. Мы это видели весной в Италии", – подчеркнул Якубин.

По словам эксперта, карантинные и противоэпидемические мероприятия внедрены для того, чтобы Украину не постигла катастрофа и эпидемия мирового масштаба, и это точно не тот случай, когда можно думать только о себе.

"Примеры Израиля, США и других стран с мощными медицинскими системами иллюстрируют, что Минздрав самостоятельно не справится с эпидемией, если люди и дальше будут игнорировать рекомендации медиков", – отметил он.

Якубин добавил, что нынешняя ситуация существенно отличается от того, что было в начале пандемии: количество тестирований по сравнению с апрелем увеличилось почти в 100 раз, на основе мирового опыта Минздрав зарегистрировал протоколы лечения COVID-19.

По состоянию на 31 августа количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в Украине превысило 120 тыс., от коронавирусной инфекции скончалось 2557 человек, 57 114 выздоровели. Страна занимает 25-е место в мире по темпам распространения инфекции.