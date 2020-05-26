Фонд Новинского передал оборудование для больниц Днепропетровской области

В очередную поставку Фонда нардепа Вадима Новинского "В честь Покрова Пресвятой Богородицы" вошли два аппарата ИВЛ, 1000 комплектов биозащиты и 1000 защитных экранов.

и. о. главврача Криворожской городской больницы № 17: Аппараты искусственной вентиляции – оборудование, без которого не обойтись Фото: apostrophe.ua

Фонд нардепа Вадима Новинского "В честь Покрова Пресвятой Богородицы" передал криворожским больницам №17 и №11 и Широковской районной больнице аппараты искусственной вентиляции легких и средства индивидуальной защиты для врачей, сообщает "Апостроф" со ссылкой на пресс-службу фонда.

"Передаем Кривому Рогу и Криворожскому району партию оборудования и средств защиты для медиков. В поставку вошли два аппарата ИВЛ, 1000 комплектов биозащиты и 1000 экранов. Костюмы имеют повышенный класс защиты, чтобы обезопасить персонал, спасающий жизни пациентам с COVID-19. Кривой Рог продолжит пребывать в фокусе благотворительных усилий Фонда Вадима Новинского", – подчеркнул нардеп Дмитрий Шпенов, который передал помощь от фонда.

"Особенностью COVID-19 является поражение дыхательных путей. Важно вовремя оказать помощь пациенту. Аппараты искусственной вентиляции легких – оборудование, без которого не обойтись. Без поддержки больницы бы не справились", – сказал и.о. главврача Криворожской городской больницы №17 Юрий Черновол.

Общая сумма, выделенная Новинским на борьбу с коронавирусом, превысила 100 млн грн.

В Украине по состоянию на 26 мая коронавирус подтвердили у 21 584 человек, из них 644 умерли, а 7575 вылечились.