Фонд Рината Ахметова: 15 лет работы ради людей и Украины

15 июля исполняется 15 лет Фонду Рината Ахметова. С самых первых дней работы Фонд реализовал и продолжает реализовывать проекты национального уровня. В первую очередь они направлены на помощь и спасение людей, а также на борьбу с социальными проблемами.

На сегодняшний день в активе Фонда – проекты и программы в сфере гуманитарной помощи, медицины, культуры и социального развития, преодоления сиротства и популяризации семейных форм воспитания.

Работа одной из самых масштабных программ Фонда – Гуманитарного штаба – вошла в историю. А опыт помощи в условиях вооруженного конфликта до сих пор не имеет аналогов в Украине – спасены жизни более миллиона человек на востоке страны. Предотвращена гуманитарная катастрофа на Донбассе. Все это благодаря одному человеку, его желанию дарить добро и помогать.

"Миллион спасенных жизней – это не просто цифра, это человеческие судьбы. Это борьба за каждого человека каждый день, каждый час, каждую минуту. Это сердечное тепло, которым согревали волонтеры тех, кто потерял надежду. Это выжившие дети, женщины и старики. И это самая большая ценность!" – говорит Ринат Ахметов о работе Фонда.

Все проекты и программы Фонда по-своему уникальны. Предлагаем вашему вниманию наиболее масштабные направления деятельности, которые успешно и кардинально меняют жизнь в стране.

"Борьба с COVID-19 в Украине"

Проект национального масштаба стартовал практически с самых первых дней эпидемии коронавируса. Чтобы максимально эффективно противостоять угрозе и повысить уровень медицины, Ринат Ахметов еще в феврале первым пришел на помощь стране. Он объединил ресурсы благотворительного Фонда, ФК "Шахтер" и бизнесов SCM и выделил 300 млн грн на борьбу с инфекцией. Они направлены на решение важнейших медицинских потребностей страны, в числе которых были аппараты искусственной вентиляции легких. Поэтому Фонд приобрел и передает опорным государственным больницам 200 современных аппаратов ИВЛ.

"Проект "Борьба с COVID-19 в Украине" стал частью программы Фонда "Ринат Ахметов – Спасение жизней". Аппараты ИВЛ искали по всему миру. Сами медики признают, что сегодня практически нереально купить высококачественные аппараты ИВЛ, поскольку они необходимы в каждой стране мира. Это была сложная задача, но Фонд Рината Ахметова с нею справился. 200 аппаратов ИВЛ – еще один масштабный проект Фонда, призванный повысить уровень экстренной помощи в Украине. Более 100 аппаратов уже доставлены в страну. Это крупнейшая партия медоборудования, которая пересекла границу с начала карантина", – говорит член наблюдательного совета Фонда Наталья Емченко.

Вклад Фонда в обеспечение государственных больниц аппаратами ИВЛ получил высокую оценку президента Ассоциации анестезиологов Украины Сергея Дуброва.

"После послабления карантинных мер мы отмечаем увеличение количества новых зараженных коронавирусом. По оптимистичным сценариям, им заболеет больше половины населения страны. Нам нужно, чтобы у каждой койки отделений интенсивной терапии было по аппарату ИВЛ", – пояснил он.

"200 "скорых" для Украины"

Еще одним масштабным проектом поддержки украинского здравоохранения в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней" стал проект "200 "скорых" для Украины". Благодаря ему за рекордно короткие полгода государственные медучреждения во всех регионах получили 200 спецавтомобилей с самым современным оборудованием, способных преодолевать сложные условия. Среди переданных автомобилей 114 реанимаций на колесах, 22 машины неонатальной помощи с аппаратами искусственной вентиляции легких для новорожденных и 64 автомобиля на базе внедорожника Toyota Land Cruiser.

Проект "200 "скорых" для Украины" изменил качество экстренной и первичной медико-санитарной помощи в стране. Теперь медики во всех областях приезжают к пациентам быстрее и помогают эффективнее. Кроме того, сегодня многие из этих "скорых" задействованы в борьбе с эпидемией коронавируса.

"Ринат Ахметов – Детям"

Помощь детям всегда в приоритете у Рината Ахметова. Поэтому по его инициативе Фонд создал более 20 программ и проектов, направленных на поддержку самых юных жителей Украины.

В рамках проекта "Ринат Ахметов – Детям. Здоровое сердце" детям проводят коррекционные операции по закрытию порока сердца специальным имплантом – окклюдером в ведущих кардиоклиниках страны.

Проект "Ринат Ахметов – Детям. Теперь я слышу" помогает малышам с проблемами слуха установить высокочувствительные слуховые аппараты. Благодаря этим устройствам они могут впервые услышать звуки окружающего мира, голоса родителей, учиться и развиваться наравне со сверстниками.

В 2015 году стало ясно, что проживающая бок о бок с вооруженными действиями детвора нуждается в психологической реабилитации. Пережитые огромный стресс, потрясения, ужасы не могли не оставить следа в их душах. Психологи Фонда Рината Ахметова забили тревогу: если не освободить детей от оков переживаний, в будущем все это аукнется в виде неврозов и психосоматических заболеваний. Так появился уникальный проект "Ринат Ахметов – Детям. Мирное лето". С 2015 года мальчики и девочки приезжают по путевке от Фонда Рината Ахметова в оздоровительные комплексы и санатории страны со своими страхами и травмами, а спустя всего две недели возвращаются домой полными уверенности в себе и своем будущем. Таковы результаты арт-терапии и тренингов, включенных в программу пребывания, а также психологической реабилитации детей.

Кроме того, Фонд Рината Ахметова – единственный в Украине благотворительный фонд, который системно и масштабно помогает детям Донбасса, получившим ранения. В рамках проекта "Ринат Ахметов – Детям. Реабилитация раненых детей" тяжелораненые ребята проходили физическую реабилитацию в лучших санаториях Украины.

"Ринат Ахметов – Детям. Сиротству – нет!"

Фонд Рината Ахметова поддерживает и детей из интернатных учреждений, которые лишены родительской опеки и тепла. Для этого были созданы программа и портал "Ринат Ахметов – Детям. Сиротству – нет!", чья главная задача – помочь ребятам обрести счастье в семье. За годы существования программа и портал стали лидером национального усыновления и показали, что приемное родительство – непростой, но посильный шаг. Тренер и психолог Любовь Лориашвили работает с Фондом более 10 лет. Но воспоминания о первой встрече до сих пор не меркнут в памяти: "Тогда в обществе еще не было мысли о том, что усыновить ребенка – это нормально. Наоборот, это было табу. Сайт, на котором есть фото в хорошем качестве, регион, что-то написано о ребенке, а со временем еще и видео… Это была революция! Первое время даже я, специалист, "сидела" на сайте программы, рассматривала его и восторгалась. Это была огромная разница между тем, что я видела в личных делах детей. Фонд Рината Ахметова снял табу и стал показывать этих детей, причем показывать очень тактично и осторожно, чтобы не навредить. Это прозвучало очень мощно".

Благодаря порталу и программе были усыновлены или взяты под опеку почти 10 000 ребят. Если переложить эту цифру на дни, то получится, что 11 лет ежедневно минимум два ребенка, лишенных родительского тепла, находили и продолжают находить свои семьи.

Кроме того, Фонд популяризировал такую форму воспитания, как детские дома семейного типа. При его поддержке в Украине был создан 41 ДДСТ.

15 ЛЕТ ФОНДА РИНАТА АХМЕТОВА В ЦИФРАХ