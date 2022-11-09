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Фонд Рината Ахметова благодаря проекту "Теперь я слышу" осуществил мечту семилетнего Вовы из Харькова

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Мама мальчика Наталья говорит, что ей было трудно поверить, что в условиях войны можно получить поддержку, но ей пришел положительный ответ от Фонда
Мама мальчика Наталья говорит, что ей было трудно поверить, что в условиях войны можно получить поддержку, но ей пришел положительный ответ от Фонда
Фото: akhmetovfoundation.org

Семилетний Вова из Харькова стал участником проекта "Ринат Ахметов – Детям. Теперь я слышу" и получил от Фонда Рината Ахметова современные цифровые слуховые аппараты. Об этом 8 ноября сообщили в пресс-службе Фонда.

По словам мамы мальчика Натальи, ее сын с рождения был очень болезненным ребенком, поэтому заметить нарушение слуха удалось не сразу. Первые слова он начал произносить только в три года, врачи предложили занятия с логопедом, но результата они не дали. Другой специалист предположил, что проблема может быть связана с тем, что Вова слышит только ограниченный спектр звуков.

С началом полномасштабного вторжения России в Украину семья была вынуждена эвакуироваться, они жили в одном из самых опасных районов Харькова – Северной Салтовке. После возвращения из Германии Вова и его мама посетили киевский Институт отоларингологии, где мальчику назначили слуховые аппараты.

Наталья не могла оплатить дорогостоящие аппараты, врачи в Институте посоветовали ей обратиться в Фонд Рината Ахметова за помощью. Наталья говорит, что ей было трудно поверить, что в условиях войны можно получить поддержку, но вскоре пришел положительный ответ от Фонда.

"Для меня это шанс сделать жизнь моего ребенка лучше – тогда, когда своими силами я это сделать не могу. Я очень благодарна Фонду Рината Ахметова за помощь, которую он предоставил моему сыну", – рассказала женщина.

"Раньше я не слышал, как шуршат листья, не слышал звука ветра. Теперь буду хорошо все слышать. Благодарю Фонд Рината Ахметова!" – говорит мальчик.

Фонд помогает детям с недостатками слуха с 2007 года. Благодаря ему более 200 детей получили высокочувствительные слуховые протезы, подстраиваемые под индивидуальные особенности ребенка. За 17 лет работы программы "Ринат Ахметов – Детям" поддержку получили более 5 млн детей.

Теги: Харьков, телефоны, протезы, Фонд Рината Ахметова, болезнь, семья, мальчик
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