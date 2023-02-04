Фонд Рината Ахметова передал мариупольцам в Ужгороде более тысячи гуманитарных наборов

С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов СКМ и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек Фото: akhmetovfoundation.org

"Речь идет как о продовольственной поддержке, так и об обеспечении мариупольцев средствами личной гигиены, которые системно передавались местному хабу. В состав продуктовой поддержки вошли: макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье. В упаковке со средствами гигиены: зубные щетки и паста, туалетное мыло, шампунь, гели для душа и стиральный порошок", – сказано в сообщении.

С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов СКМ и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.