Переселенцы из Мариуполя получили в Черновцах более 2,5 тыс. гуманитарных наборов от Фонда Рината Ахметова

Выдача гуманитарной помощи от Фонда в течение нескольких месяцев происходила в сотрудничестве с местным центром "Я – Мариуполь" Фото: akhmetovfoundation.org

"Выдача гуманитарной помощи от Фонда в течение нескольких месяцев происходила в сотрудничестве с местным центром "Я – Мариуполь", куда мариупольцы системно обращались за поддержкой. В состав продовольственных пакетов вошли продукты первой необходимости с длительным сроком хранения. Гигиенические наборы содержат базовые и необходимые вещи: от зубных щеток до стирального порошка, гелей и мыла", – сказано в сообщении.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов СКМ и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.