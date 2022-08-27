Фонд Рината Ахметова передал медикаменты больницам Донбасса

Фонд передал в регион более 20 тысяч единиц препаратов Фото: akhmetovfoundation.org

Фонд передал в регион более 20 тысяч единиц обезболивающих, противовоспалительных, анальгетических и антитромботических препаратов, лекарства поступят в медицинские учреждения в координации с Донецкой областной военной администрацией.

Всего с начала полномасштабной войны государственные больницы областей Украины получили от Фонда Рината Ахметова более 660 тысяч единиц медикаментов и более 60 тысяч гемоконтейнеров для доноров крови.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

С 24 февраля 2022 года помощь от Рината Ахметова охватила более 12 млн жителей Украины.