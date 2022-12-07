Фонд Рината Ахметова передал слуховые аппараты шестилетней Марьяне из Никополя

Аудиолог центра слуха Галина Иващенко отмечает, что для девочки очень важно получить приборы именно в шестилетнем возрасте, сейчас это позволит Марьяне полноценно развиваться наравне со сверстниками Фото: пресс-служба Фонда Рината Ахметова

Подозрения в проблемах со слухом у девочки заметили еще в садике, но в родном городе диагноз тугоухость не подтвердился, пройти полное обследование удалось в Киеве, куда семья Марьяны переехала из-за обстрелов Днепропетровской области. Мама девочки говорит, что из-за проблем со слухом дочь не может полноценно воспринимать информацию в школе и стесняется, когда приходится переспрашивать у учителя или одноклассников.

Аудиолог центра слуха Галина Иващенко отмечает, что для девочки очень важно получить приборы именно в шестилетнем возрасте, сейчас это позволит Марьяне полноценно развиваться наравне со сверстниками. На призыв о помощи откликнулся Фонд Рината Ахметова.

"Я очень рада, что Фонд Рината Ахметова смог помочь нам, тем более сейчас в условиях войны. Очень благодарна Фонду и даже представить не могла, что можно так быстро все сделать", – поблагодарила мама Марьяны.

Сама девочка отметила, что сразу заметила разницу и совсем по-другому слышит окружающий мир.

"Мои аппараты помогут мне слышать лучше учителей, друзей, знакомых!" – рассказала она.

Детям с недостатками слуха Фонд помогает с 2007 года. Благодаря ему более 200 человек получили высокочувствительные слуховые протезы, подстраиваемые под индивидуальные особенности ребенка. За 17 лет работы программы "Ринат Ахметов – Детям" поддержку получили более 5 млн детей.