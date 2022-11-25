В Украине стартовала национальная программа "Спаси конечность"

"По данным экспертов, продолжающаяся война является войной травмированных конечностей. Основным средством ведения боя являются артиллерийские, ракетные и минометные обстрелы, и в результате – тысячи раненых с огнестрельными и минно-взрывными травмами рук и ног. Из-за войны Украину могут ждать десятки тысяч людей с инвалидностью, среди которых как гражданские, так и военные. При качественном лечении до 65% раненых могут вернуться в строй, а при профессиональной реабилитации – большинство излеченных смогут вернуться к более полноценной жизни в обществе", – отметили в фонде.

Цель программы – обеспечить украинские больницы всем необходимым для проведения 15 тыс. операций, собрав 1 млрд грн.

"Средняя стоимость лечения конечности, при ее сохранении, – 60–70 тыс. грн. Мы призываем всех украинцев принять участие в сборе первого медицинского миллиарда", – заявил президент МБФ "Здоровье украинского народа" Сергей Сошинский.

Для реализации программы уже сформирован совет, в который вошли более 60 лучших врачей-ортопедов и реабилитологов Украины, работающих в большинстве регионов, а также началось создание реестра медработников и учреждений здравоохранения, которые занимаются травмами конечностей и их реабилитацией.

Поддержать программу можно по ссылке.