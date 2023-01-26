Фонд Рината Ахметова передал в Днепропетровскую область 6 тыс. продуктовых наборов

Всего с 24 февраля 2022 года для жителей Украины будет передано 800 тыс. наборов с продуктами питания от Фонда Фото: akhmetovfoundation.org

"Три большие фуры доставили в Покровскую общину, которая систематически подвергается вражеским обстрелам, 6 тыс. наборов с продуктами первой необходимости. Продовольственные наборы в первую очередь будут распределены среди местных пожилых людей, которые сегодня нуждаются в особом внимании и поддержке. В каждом из гуманитарных пакетов содержится питательная и сытная еда с длительным сроком хранения", – сказано в сообщении.

В целом Фонд Рината Ахметова уже передал Днепропетровской области почти 60 тыс. продуктовых наборов. Всего с 24 февраля 2022 для жителей Украины будет передано 800 тыс. наборов с продуктами питания от Фонда.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов СКM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.