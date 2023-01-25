Мариупольцы в Виннице получили почти 3,5 тыс. гигиенических наборов от Фонда Рината Ахметова

Люди, посещавшие местный хаб, отметили, что эта поддержка помогла им на первых этапах жизни после переезда.

"В Мариуполе мы фактически оставили всю свою предыдущую жизнь, поэтому пришлось ее начинать с нуля в Виннице. Спасибо Ринату Ахметову за помощь в такой трудный момент, без этой поддержки нашей семье было бы очень тяжело", – сказала переселенка из Мариуполя Ольга.

В гигиенические наборы входят гели для душа, шампуни, зубные щетки, пасты, стиральный порошок и мыло.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов СКМ и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.