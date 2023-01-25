Мариупольцы в Виннице получили почти 3,5 тыс. гигиенических наборов от Фонда Рината Ахметова

Люди, посещавшие местный хаб, отметили, что эта поддержка помогла им на первых этапах жизни после переезда.
"В Мариуполе мы фактически оставили всю свою предыдущую жизнь, поэтому пришлось ее начинать с нуля в Виннице. Спасибо Ринату Ахметову за помощь в такой трудный момент, без этой поддержки нашей семье было бы очень тяжело", – сказала переселенка из Мариуполя Ольга.
В гигиенические наборы входят гели для душа, шампуни, зубные щетки, пасты, стиральный порошок и мыло.
Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".
С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов СКМ и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.
Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года. С начала марта он находился в блокаде, со второй половины мая город – в полной оккупации.
В Мариуполе в начале августа оставалось около 130 тыс. человек. До полномасштабного вторжения в городе проживало 530 тыс. человек. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.