ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

Мариупольцы в Виннице получили почти 3,5 тыс. гигиенических наборов от Фонда Рината Ахметова

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов Спасение жизней"
Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней"
Фото: akhmetovfoundation.org

Фонд Рината Ахметова в рамках сотрудничества с центром "Я – Мариуполь" в Виннице передал переселенцам почти 3,5 тыс. гигиенических наборов, об этом сообщили 25 января в пресс-службе Фонда.

Люди, посещавшие местный хаб, отметили, что эта поддержка помогла им на первых этапах жизни после переезда.

"В Мариуполе мы фактически оставили всю свою предыдущую жизнь, поэтому пришлось ее начинать с нуля в Виннице. Спасибо Ринату Ахметову за помощь в такой трудный момент, без этой поддержки нашей семье было бы очень тяжело", – сказала переселенка из Мариуполя Ольга.

В гигиенические наборы входят гели для душа, шампуни, зубные щетки, пасты, стиральный порошок и мыло.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов СКМ и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Контекст:

Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года. С начала марта он находился в блокаде, со второй половины мая город – в полной оккупации. 

В Мариуполе в начале августа оставалось около 130 тыс. человек. До полномасштабного вторжения в городе проживало 530 тыс. человек. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.

Теги: СКМ, Мариуполь, помощь, переселенцы, Фонд Рината Ахметова, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Клум станцевала в прозрачном платье и без бюстгальтера
Клум станцевала в прозрачном платье и без бюстгальтера
Мотивирующие высказывания Зеленского. Подборка
Мотивирующие высказывания Зеленского. Подборка
Повалий назвала нападение РФ на Украину своим спасением, а Путина – "человеком, который избавляет мир от нацизма". Рыбчинский ответил
Повалий назвала нападение РФ на Украину своим спасением, а Путина – "человеком, который избавляет мир от нацизма". Рыбчинский ответил
Галина ГРИШИНА
Дорофеева показала лицо на максимальном приближении
Дорофеева показала лицо на максимальном приближении
"Я хочу улыбаться вместе с тобой всегда". Жена Зеленского показала их новое совместное фото и трогательно обратилась к мужу
"Я хочу улыбаться вместе с тобой всегда". Жена Зеленского показала их новое совместное фото и трогательно обратилась к мужу
Галина ГРИШИНА
"Путинские каски даже на горшки не сгодятся". Невзоров высказался о качестве обмундирования российской армии
"Путинские каски даже на горшки не сгодятся". Невзоров высказался о качестве обмундирования российской армии
41-летняя Пэрис Хилтон впервые стала матерью
41-летняя Пэрис Хилтон впервые стала матерью
Галина ГРИШИНА
Квиткова после расставания с мужем поделилась горячими фото в корсете
Квиткова после расставания с мужем поделилась горячими фото в корсете
Зеленскому – 45. Как изменился президент за этот год. Самые знаковые фото и видео
Зеленскому – 45. Как изменился президент за этот год. Самые знаковые фото и видео
Галина ГРИШИНА
  Джонсон прогулялся по Лондону в шапке с надписью "Нумерація вагонів починається з голови поїзда" от "Укрзалізниці". Видео
  Джонсон прогулялся по Лондону в шапке с надписью "Нумерація вагонів починається з голови поїзда" от "Укрзалізниці". Видео
Галина ГРИШИНА
Как выглядела Тина Кароль до похудения. Семь фото до и одно после
Как выглядела Тина Кароль до похудения. Семь фото до и одно после
Галина ГРИШИНА
"Германия должна услышать нас", "Привезем леопардовые танки". В сети запустили флешмоб в поддержку передачи Украине танков Leopard. Фото
"Германия должна услышать нас", "Привезем леопардовые танки". В сети запустили флешмоб в поддержку передачи Украине танков Leopard. Фото
Галина ГРИШИНА
  Te La Passe. Дорн записал трек на украинском вместе с французским рэпером. Видео
  Te La Passe. Дорн записал трек на украинском вместе с французским рэпером. Видео
Галина ГРИШИНА
Хайек покормила енота пиццей. Видео
Хайек покормила енота пиццей. Видео
Галина ГРИШИНА
Квиткова после расставания с Добрыниным снялась в ванной перед зеркалом
Квиткова после расставания с Добрыниным снялась в ванной перед зеркалом
Названы претенденты на премию "Оскар 2023". В их числе – украинский фильм
Названы претенденты на премию "Оскар 2023". В их числе – украинский фильм
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Сопонару показала себя без одежды и белья (275159)
2
Ани Лорак, которая живет и работает в РФ, объявила о проведении концерта в поддержку "людей, которые нуждаются" (245323)
3
Никитюк показала, как выглядит в бюстгальтере и лосинах (92054)
4
"Это реально смешно", "Провокационный вопрос". В сети обсуждают видео с участием Киркорова, которое показал Гордон (65411)
5
"И снова в трусах", "Настоящая". В сети обсуждают новые фото Квитковой (51325)
6
"Пост для Даши и Никиты". Ведущий "Холостяка" Решетник после расставания Квитковой с Добрыниным посоветовал парам не выставлять все напоказ (45713)
7
"В каждой жопе затычка". Квиткова после расставания с мужем отреагировала на пост "одной медиаперсоны" (37948)
8
Бывшая жена Виталия Кличко рассказала, как относится к экс-возлюбленной его младшего брата – американской актрисе Панеттьери (29186)
 
 
 
 