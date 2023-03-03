Фонд Рината Ахметова помог Яну из Николаева полноценно слышать

Проблему обнаружили в столице, куда семья переехала из родного Николаева из-за войны Фото: akhmetovfoundation.org

Семья живет музыкой и называет себя "Гаврилов-бэнд". Мальчик поет и владеет несколькими музыкальными инструментами, но некоторое время назад родители стали замечать, что со слухом Яна что-то не так.

"Я вижу, что он меня не слышит. Не всегда реагирует на мой голос", – вспоминает мама мальчика.

Проблему обнаружили в столице, куда семья переехала из родного Николаева из-за войны. Врач в Киеве объяснила, что у ребенка есть потеря слуха на высоких частотах, из-за чего Ян не различает некоторые буквы, страдает его фонетический слух. Нужны современные мощные слуховые аппараты, но они дорого стоят.

Фонд Рината Ахметова в рамках проекта "Теперь я слышу" передал мальчику слуховые аппараты.

"Где-то я услышал на 50 процентов больше", – говорит мальчик.

"Персонально хотела бы сказать: "Спасибо, Ринат Леонидович, за эту помощь! За то, что нашему ребенку дали возможность услышать новые звуки в этом мире", – отмечает его мама.