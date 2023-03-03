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Фонд Рината Ахметова помог Яну из Николаева полноценно слышать

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Проблему обнаружили в столице, куда семья переехала из родного Николаева из-за войны
Проблему обнаружили в столице, куда семья переехала из родного Николаева из-за войны
Фото: akhmetovfoundation.org

Фонд Рината Ахметова помог более чем 200 детям получить высокочувствительные слуховые протезы, подстраиваемые под индивидуальные особенности ребенка. Слуховые аппараты от Фонда Рината Ахметова получил Ян – младший сын в семье Гавриловых из Николаева. Об этом 3 марта сообщили в пресс-службе Фонда.

Семья живет музыкой и называет себя "Гаврилов-бэнд". Мальчик поет и владеет несколькими музыкальными инструментами, но некоторое время назад родители стали замечать, что со слухом Яна что-то не так.

"Я вижу, что он меня не слышит. Не всегда реагирует на мой голос", – вспоминает мама мальчика.

Проблему обнаружили в столице, куда семья переехала из родного Николаева из-за войны. Врач в Киеве объяснила, что у ребенка есть потеря слуха на высоких частотах, из-за чего Ян не различает некоторые буквы, страдает его фонетический слух. Нужны современные мощные слуховые аппараты, но они дорого стоят.

Фонд Рината Ахметова в рамках проекта "Теперь я слышу" передал мальчику слуховые аппараты.

"Где-то я услышал на 50 процентов больше", – говорит мальчик. 

"Персонально хотела бы сказать: "Спасибо, Ринат Леонидович, за эту помощь! За то, что нашему ребенку дали возможность услышать новые звуки в этом мире", – отмечает его мама.

Контекст:

3 марта отмечается Всемирный день слуха. По данным ВОЗ, более 1,5 млрд человек в мире живут с потерей слуха. К 2025 году их количество может превысить 2,5 млрд. Фонд Рината Ахметова помогает детям с потерей слуха с 2007 года.

За 17 лет работы программы "Ринат Ахметов – Детям" поддержку получили более 5 млн детей.

Теги: здоровье, помощь, протезы, Фонд Рината Ахметова, дети
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