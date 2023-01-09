Фонд Рината Ахметова за время войны с 2014 года передал украинцам почти 13 млн продуктовых наборов

"Фонд Рината Ахметова помогает и поддерживает жителей Украины в первые дни войны, которую почти девять лет назад начала на нашей земле Российская Федерация. Фонд приходит на помощь тем, кто нуждается в ней больше всего, уделяя особое внимание самым незащищенным категориям населения страны. В начале нового года Фонд подвел итоги оказанной поддержки за период с 2014 года и по 30 декабря 2022-го", – сказано в сообщении.
За это время Фонд передал:
Также за этот период:
За это время в архив музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова вошло более 57 тыс. историй. Это самый масштабный в мире архив историй мирных жителей Украины, пострадавших от войны, подчеркнули в Фонде.
Помощь от Фонда продолжается и оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов СКМ и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.