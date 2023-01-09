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Фонд Рината Ахметова за время войны с 2014 года передал украинцам почти 13 млн продуктовых наборов

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Помощь от Фонда продолжается и оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов Спасение жизней"
Помощь от Фонда продолжается и оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней"
Фото: akhmetovfoundation.org

В Фонде Рината Ахметова 9 января сообщили о размере помощи, которая была оказана украинцам с начала войны РФ против Украины.

"Фонд Рината Ахметова помогает и поддерживает жителей Украины в первые дни войны, которую почти девять лет назад начала на нашей земле Российская Федерация. Фонд приходит на помощь тем, кто нуждается в ней больше всего, уделяя особое внимание самым незащищенным категориям населения страны. В начале нового года Фонд подвел итоги оказанной поддержки за период с 2014 года и по 30 декабря 2022-го", – сказано в сообщении.

За это время Фонд передал:

  • почти 13 млн продуктовых наборов;
  • около 700 тыс. единиц медикаментов для медицинских учреждений;
  • почти 90 тыс. гигиенических наборов;
  • около 63 тыс. контейнеров для хранения крови;
  • около 24 тыс. единиц наборов медикаментов для населения;
  • 750 обогревателей для мест компактного проживания внутриперемещенных лиц.

Также за этот период:

  • более 63 тыс. человек получили психологическую помощь от Фонда Рината Ахметова;
  • 47 тыс. человек были эвакуированы и расселены;
  • 11 тыс. человек получили адресную помощь на лечение;
  • около 4,7 тыс. детей отдохнули в лагере в рамках проекта "Мирный отдых детям Украины";
  • 134 курса реабилитации были проведены для детей, получивших ранения из-за боевых действий в Украине.

За это время в архив музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова вошло более 57 тыс. историй. Это самый масштабный в мире архив историй мирных жителей Украины, пострадавших от войны, подчеркнули в Фонде.

Инфографика: akhmetovfoundation.org
Инфографика: akhmetovfoundation.org

Помощь от Фонда продолжается и оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов СКМ и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Теги: Ринат Ахметов, медицина, СКМ, продукты, помощь, реабилитация, Фонд Рината Ахметова, война России против Украины, пострадавшие, Российская Федерация, психолог
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