Фонд Рината Ахметова за время войны с 2014 года передал украинцам почти 13 млн продуктовых наборов

Помощь от Фонда продолжается и оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней" Фото: akhmetovfoundation.org

"Фонд Рината Ахметова помогает и поддерживает жителей Украины в первые дни войны, которую почти девять лет назад начала на нашей земле Российская Федерация. Фонд приходит на помощь тем, кто нуждается в ней больше всего, уделяя особое внимание самым незащищенным категориям населения страны. В начале нового года Фонд подвел итоги оказанной поддержки за период с 2014 года и по 30 декабря 2022-го", – сказано в сообщении.

За это время Фонд передал:

почти 13 млн продуктовых наборов;

около 700 тыс. единиц медикаментов для медицинских учреждений;

почти 90 тыс. гигиенических наборов;

около 63 тыс. контейнеров для хранения крови;

около 24 тыс. единиц наборов медикаментов для населения;

750 обогревателей для мест компактного проживания внутриперемещенных лиц.

Также за этот период:

более 63 тыс. человек получили психологическую помощь от Фонда Рината Ахметова;

47 тыс. человек были эвакуированы и расселены;

11 тыс. человек получили адресную помощь на лечение;

около 4,7 тыс. детей отдохнули в лагере в рамках проекта "Мирный отдых детям Украины";

134 курса реабилитации были проведены для детей, получивших ранения из-за боевых действий в Украине.

За это время в архив музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова вошло более 57 тыс. историй. Это самый масштабный в мире архив историй мирных жителей Украины, пострадавших от войны, подчеркнули в Фонде.

Инфографика: akhmetovfoundation.org

Помощь от Фонда продолжается и оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов СКМ и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.