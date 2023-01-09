Фонд Рината Ахметова передал гигиенические наборы для мариупольцев в Киеве

"Часть помощи уже была распределена среди переселенцев, выдача остальной продолжается. Каждый набор состоит из предметов первой необходимости: зубные щетки и зубные пасты, порошок, гели для душа, шампуни, жидкое и брусковое мыло", – сказано в сообщении.
Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов СКМ и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.
Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года. С начала марта он находился в блокаде, со второй половины мая город – в полной оккупации. Жители остались без воды, света, тепла, связи и продуктов.
По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.
Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко заявил, что оккупанты не в состоянии восстановить разрушенную инфраструктуру Мариуполя.
2 января 2023 года Мариупольский горсовет сообщал, что жители оккупированного города встретили Новый год без тепла, воды и света.