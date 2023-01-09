Фонд Рината Ахметова передал гигиенические наборы для мариупольцев в Киеве

Всего за прошлый год гигиенические наборы от Фонда получили 40 тыс. мариупольцев Фото: akhmetovfoundation.org

"Часть помощи уже была распределена среди переселенцев, выдача остальной продолжается. Каждый набор состоит из предметов первой необходимости: зубные щетки и зубные пасты, порошок, гели для душа, шампуни, жидкое и брусковое мыло", – сказано в сообщении.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов СКМ и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.