Сотрудники ГБР обыскали офис "Киевводоканала". Чиновников КГГА подозревают в хищениях на 150 млн грн

По версии правоохранителей, чиновники могли превысить служебные полномочия и завысить стоимость проведенных работ и закупленных материалов на общую сумму более 150 млн грн. Деньги они могли выводить через подконтрольные организации при содействии должностных лиц налоговой, уточнило ведомство.

Также ГБР установило, что в 2020 году "Киевводоканал" провел реконструкции двух канализационных коллекторов в Подольском и Оболонском районах Киева. Как утверждают силовики, коммунальщики использовали железобетонные трубы, стоимость и технические показатели которых были значительно ниже, чем заявленные в тендерной документации.

Во время обысков сотрудники ГБР изъяли документацию по выполнению строительных работ на вышеуказанных объектах и устанавливают причастных лиц.

Правоохранители начали досудебное расследование по факту злоупотребления властью или служебным положением, повлекшего тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет, добавили в ГБР.