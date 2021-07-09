Сотрудники ГБР обыскали офис "Киевводоканала". Чиновников КГГА подозревают в хищениях на 150 млн грн

По версии правоохранителей, чиновники могли превысить служебные полномочия и завысить стоимость проведенных работ и закупленных материалов на общую сумму более 150 млн грн. Деньги они могли выводить через подконтрольные организации при содействии должностных лиц налоговой, уточнило ведомство.
Также ГБР установило, что в 2020 году "Киевводоканал" провел реконструкции двух канализационных коллекторов в Подольском и Оболонском районах Киева. Как утверждают силовики, коммунальщики использовали железобетонные трубы, стоимость и технические показатели которых были значительно ниже, чем заявленные в тендерной документации.
Во время обысков сотрудники ГБР изъяли документацию по выполнению строительных работ на вышеуказанных объектах и устанавливают причастных лиц.
Правоохранители начали досудебное расследование по факту злоупотребления властью или служебным положением, повлекшего тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет, добавили в ГБР.
Во второй декаде мая в Киеве прошло более 30 обысков на коммунальных и коммерческих предприятиях столицы, правоохранители вручили 11 сообщений о подозрении. В партии УДАР считают массовые обыски в столице давлением и попыткой дискредитации мэра Киева Виталия Кличко и его политсилы. Сам мэр Киева заявил, что такого не было в Украине даже "в махровые времена" экс-президента Виктора Януковича.
В СМИ звучала версия, что одна из вероятных причин атаки на Кличко – его потенциально высокий результат на президентских выборах 2024 года.
На пресс-конференции 20 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что относится к Кличко "с большим уважением", но считает его публичное поведение неправильным и не понимает, "чего Кличко от него хочет". "Виталий Владимирович, мне кажется, очень неправильно публично себя ведет. Мне кажется, справедливый вопрос – что он хочет от меня? Потому что он постоянно мне пишет, звонит, записывается на прием, – постоянно, спросите! – даже приходит в Офис президента без того, что я готов с ним встретиться, потому что мне не хватает времени", – заявил президент.
По мнению Зеленского, обыски, проведенные у окружения Кличко, свидетельствуют о том, что "не надо было красть деньги в бюджете". Президент считает обыски справедливыми.
Кличко утверждает, что у него нет конфликта с Зеленским, но "периодически возникают обострения". Глав Киева считает, что угрозы его увольнения с должности главы КГГА связаны с тем, что кто-то хочет контролировать мэра столицы, но вместо этого его контролируют только киевляне.