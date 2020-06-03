Геращенко опубликовал автономера "потенциальных убийц на дороге"

Владельцы автономеров, которые опубликовал замглавы МВД Украины Антон Геращенко, ехали со скоростью более 170 км/ч. Он отметил, что это данные автоматической системы видеофиксации.

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко опубликовал 2 июня в Facebook частичные номера автомобилей, нарушение которыми скоростного режима зафиксировала система автоматической видеофиксации.

"Публикую список потенциальных убийц на дороге. Тех водителей, кто 2 июня позволил себе ездить со скоростью больше 170 и более километров в час. Уважая персональные данные владельцев транспортных средств, мы оставили лишь две из четырех букв и цифры их номерных знаков", – написал он.

Замминистра подчеркнул, что каждый нарушитель "обязательно получит письмо со штрафом, но пока это письмо дойдет до него, этот водитель может натворить немало бед".

"Если у вас есть знакомый с такой комбинацией первых букв и цифр его авто, спросите его, пожалуйста, – это не ты ли, дорогой, проехал 2 июня со скоростью свыше 170 км/ч, подвергая опасности себя и окружающих? И если это был ваш знакомый, то, во-первых, попросите его не ездить так быстро, а во-вторых, предупредите его, что скоро к вам придет письмо со штрафом за превышение скорости", – отметил Геращенко.

В опубликованном списке указаны автономера с регистрацией в разных областях Украины.

Система видеофиксации заработала в Украине в ночь на 1 июня. Ее планировали запустить с 1 мая, но отложили из-за коронавирусной инфекции и связанного с этим карантина.

На первом этапе будут работать 17 пунктов автоматической фиксации, позже их число доведут до 700, говорил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Геращенко объяснял, что на первом этапе камеры будут фиксировать скорость, затем – проезд на красный свет, езду по полосе движения общественного транспорта. Он также опубликовал информацию о нововведении в вопросах и ответах.