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Глава ОО "Стоп шлам": Полиция угрожает тюрьмой пострадавшим от токсичных отходов Николаевского глиноземного завода

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Отходы красного шлама оказывают негативное влияние на окружающую природную среду, а также на жизнь и здоровье человека, установила официальная экспертиза
Отходы красного шлама оказывают негативное влияние на окружающую природную среду, а также на жизнь и здоровье человека, установила официальная экспертиза
Фото: tsn.ua

Жителей Николаевской области, присоединившихся к иску общественной организации "Стоп шлам" против Николаевского глиноземного завода, вынуждают отказаться от претензий под угрозой тюрьмы и 100-тысячного штрафа. Об этом заявил на пресс-конфененции в агентстве "Укринформ" 28 июля глава организации Василий Орел.

"В эту минуту целая группа полицейских в селе Украинка допрашивает людей. После этого села поедут в следующее село – Шевченково. У нас криминальная ситуация в городе достаточно большая и проблем хватает, но вся полиция занялась общественной организацией", – заявил Орел.

По словам активиста, пострадавших запугивают, что они получат от семи лет тюрьмы за то, что состоят в общественной организации "Стоп шлам", а также что они будут платить 100 тыс. грн штрафа. 

"Это все задокументировано. И такой беспредел проходит сейчас на территории Николаевской области. Людей, которые пострадали, хотят сделать еще более пострадавшими", – сообщил он.

Орел рассказал, что прежде чем обратиться в суд, николаевцы в течение нескольких лет пытались добиться прекращения загрязнения окружающей среды со стороны НГЗ путем переговоров с заводом и обращений к властям, однако эффекта это не имело.

"Поэтому мы обратились в суд при помощи наших адвокатов и выиграли его. Но решение суда оказалось "неправильным" для правоохранительных органов, в частности для полиции. Они посчитали, что организация какая-то "неправильная". То есть суд признал, что есть факт нарушения экологических норм и есть психологические травмы для людей. А они сказали, что это не так, и начали преследовать наших активистов", – рассказал глава "Стоп шлам".

ВИДЕО
Видео: Укрінформ / YouTube
Контекст:

Согласно выводам экспертизы Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз, отходы красного шлама оказывают негативное влияние на окружающую природную среду, а также жизнь и здоровье человека путем проявления ядовитых (сильнодействующих), токсических и экотоксических свойств. Экспертиза установила, что в красном шламе есть соединения шестивалентного хрома, меди, цинка, селен и его соединения, кадмий и его соединения, меркурий и его соединения, мышьяк, свинец и его соединения. 

Представители общественной организации "Стоп шлам" в ноябре 2020 года подали в суд на НГЗ и в первой инстанции получили решение в свою пользу: им присудили компенсацию на общую сумму 9,2 млрд грн за вред экологии и здоровью людей, наносимый хранилищами красного шлама.

После этого Минюст приостановил действие свидетельств экспертов Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз, которые установили сумму ущерба.

Министр юстиции Денис Малюська назвал пострадавших активистов "экорейдерами".

29 июля экологические активисты обратились в международные экологические организации с открытым письмом, в котором призвали их помочь в борьбе с угрозой экологической катастрофы в Северном Причерноморье.

Экологи адресовали свое обращение представителям Программы ООН по окружающей среде (UNEP), Международному союзу охраны природы и природных ресурсов (IUCN), Европейскому агентству окружающей среды (ЕЕА), "Гринпис" (Greenpeace), Организации ООН по промышленному развитию (UNIDO), Институту всемирного наблюдения (WI) , Всемирному фонду дикой природы (WWF), Глобальному экологическому фонду (GEF), Международному союзу экологической экономики (ISEE) и Международному зеленому кресту (IGC).

Теги: экология, Николаев, угрозы, отходы, экспертиза, правоохранители, суд, Николаевский глиноземный завод, Стоп шлам, НГЗ
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