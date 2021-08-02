Глава ОО "Стоп шлам": Полиция угрожает тюрьмой пострадавшим от токсичных отходов Николаевского глиноземного завода

Отходы красного шлама оказывают негативное влияние на окружающую природную среду, а также на жизнь и здоровье человека, установила официальная экспертиза Фото: tsn.ua

"В эту минуту целая группа полицейских в селе Украинка допрашивает людей. После этого села поедут в следующее село – Шевченково. У нас криминальная ситуация в городе достаточно большая и проблем хватает, но вся полиция занялась общественной организацией", – заявил Орел.

По словам активиста, пострадавших запугивают, что они получат от семи лет тюрьмы за то, что состоят в общественной организации "Стоп шлам", а также что они будут платить 100 тыс. грн штрафа.

"Это все задокументировано. И такой беспредел проходит сейчас на территории Николаевской области. Людей, которые пострадали, хотят сделать еще более пострадавшими", – сообщил он.

Орел рассказал, что прежде чем обратиться в суд, николаевцы в течение нескольких лет пытались добиться прекращения загрязнения окружающей среды со стороны НГЗ путем переговоров с заводом и обращений к властям, однако эффекта это не имело.

"Поэтому мы обратились в суд при помощи наших адвокатов и выиграли его. Но решение суда оказалось "неправильным" для правоохранительных органов, в частности для полиции. Они посчитали, что организация какая-то "неправильная". То есть суд признал, что есть факт нарушения экологических норм и есть психологические травмы для людей. А они сказали, что это не так, и начали преследовать наших активистов", – рассказал глава "Стоп шлам".

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Видео: Укрінформ / YouTube