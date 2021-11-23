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Глава патрульной полиции Харькова заявила, что после Нового года служба может остаться без сотрудников

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Из патрульной полиции региона уволилось около 100 человек
Из патрульной полиции региона уволилось около 100 человек
Фото: Патрульна поліція Харківської області / Facebook

Из патрульной полиции Харькова массово увольняются сотрудники, заявила ее начальник Алена Стрижак 22 ноября на проходившем в Харькове выездном заседании комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности. Об этом сообщило Общественное.

"Ежедневно в город выезжает 51 экипаж патрульной полиции. И больше у меня нет. И по состоянию на данный момент хочу сообщить, что у меня за последние 10 месяцев уволилось в полтора раза больше сотрудников, чем за прошлый год", – сказала Стрижак.

По ее словам, "престижа профессии" нет из-за низкой зарплаты.

"Мы столкнемся после Нового года с тем, что будут стоять помещения управления, транспортные средства, не будет сотрудников полиции. По некомплекту сейчас вопиющая ситуация. Помогли купить транспортные средства. [...] У меня нет людей, которые будут ездить на этих машинах", – объяснила Стрижак.

Пресс-секретарь патрульной полиции региона Дмитрий Гайдук уточнил Общественному, что уволилось около 100 патрульных.

На сайте патрульной полиции Украины указано, что зарплата патрульного начинается с 11,2 тыс. грн в месяц, в Харькове – 13,2 тыс. грн. При этом рабочий график предусматривает четыре выходных дня.

Контекст:

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский 14 сентября говорил, что будет требовать повышения заработной платы для полицейских. Он отмечал, что сотрудники увольняются из-за низкой зарплаты.

По словам главы МВД, в Нацполиции зарплаты колеблются в пределах 12–16 тыс. грн с надбавками и выплатами за выслугу лет. Для райцентров и сельских общин – это минимально возможно, но не для офицеров общин, которые отвечают за несколько сел и населенных пунктов, считает Монастырский. В городах "это фактически не выдерживает конкуренции", добавил министр.

В Национальной полиции в конце июня сообщали, что затраты на сотрудников МВД ниже, чем в других правоохранительных ведомствах, а в случае повышения в стране зарплат ведомство не сможет обеспечить ее достаточного финансирования

Теги: Харьков, зарплата, полиция, правоохранители
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