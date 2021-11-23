Глава патрульной полиции Харькова заявила, что после Нового года служба может остаться без сотрудников

По ее словам, "престижа профессии" нет из-за низкой зарплаты.
"Мы столкнемся после Нового года с тем, что будут стоять помещения управления, транспортные средства, не будет сотрудников полиции. По некомплекту сейчас вопиющая ситуация. Помогли купить транспортные средства. [...] У меня нет людей, которые будут ездить на этих машинах", – объяснила Стрижак.
Пресс-секретарь патрульной полиции региона Дмитрий Гайдук уточнил Общественному, что уволилось около 100 патрульных.
На сайте патрульной полиции Украины указано, что зарплата патрульного начинается с 11,2 тыс. грн в месяц, в Харькове – 13,2 тыс. грн. При этом рабочий график предусматривает четыре выходных дня.
Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский 14 сентября говорил, что будет требовать повышения заработной платы для полицейских. Он отмечал, что сотрудники увольняются из-за низкой зарплаты.
По словам главы МВД, в Нацполиции зарплаты колеблются в пределах 12–16 тыс. грн с надбавками и выплатами за выслугу лет. Для райцентров и сельских общин – это минимально возможно, но не для офицеров общин, которые отвечают за несколько сел и населенных пунктов, считает Монастырский. В городах "это фактически не выдерживает конкуренции", добавил министр.
В Национальной полиции в конце июня сообщали, что затраты на сотрудников МВД ниже, чем в других правоохранительных ведомствах, а в случае повышения в стране зарплат ведомство не сможет обеспечить ее достаточного финансирования.