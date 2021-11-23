Глава патрульной полиции Харькова заявила, что после Нового года служба может остаться без сотрудников

"Ежедневно в город выезжает 51 экипаж патрульной полиции. И больше у меня нет. И по состоянию на данный момент хочу сообщить, что у меня за последние 10 месяцев уволилось в полтора раза больше сотрудников, чем за прошлый год", – сказала Стрижак.

По ее словам, "престижа профессии" нет из-за низкой зарплаты.

"Мы столкнемся после Нового года с тем, что будут стоять помещения управления, транспортные средства, не будет сотрудников полиции. По некомплекту сейчас вопиющая ситуация. Помогли купить транспортные средства. [...] У меня нет людей, которые будут ездить на этих машинах", – объяснила Стрижак.

Пресс-секретарь патрульной полиции региона Дмитрий Гайдук уточнил Общественному, что уволилось около 100 патрульных.

На сайте патрульной полиции Украины указано, что зарплата патрульного начинается с 11,2 тыс. грн в месяц, в Харькове – 13,2 тыс. грн. При этом рабочий график предусматривает четыре выходных дня.