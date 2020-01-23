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Главный раввин Украины призвал музей Холокоста в Израиле присвоить Андрею Шептицкому звание "Праведника народов мира"

Митрополит Украинской греко-католической церкви Андрей Шептицкий руководил операцией по спасению более 150 еврейских детей в годы Холокоста в Западной Украине, сообщил главный раввин Украины Моше Реувен Асман.

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По словам главного раввина Украины, Андрей Шептицкий запрещал крестить еврейских детей
По словам главного раввина Украины, Андрей Шептицкий запрещал крестить еврейских детей
Фото: wikipedia.org

Главный раввин Украины Моше Реувен Асман обратился к руководству израильского национального мемориала Холокоста "Яд ва-Шем" с просьбой присвоить митрополиту Украинской греко-католической церкви Андрею Шептицкому почетное звание "Праведника народов мира". Об этом говорится в письме раввина, обнародованном в его Facebook 21 января.

В обращении главного раввина Украины говорится, что Андрей Шептицкий руководил операцией по спасению более 150 еврейских детей в годы Холокоста в Западной Украине. Он не только давал приказы прятать еврейских детей в монастырях, но и запрещал их крестить, чтобы "сохранить их для еврейского народа". По словам раввина, часть этих людей жива по сей день.

"Сложилась абсурдная ситуация – младший брат митрополита архимандрит Климентий Шептицкий, а также игуменья Елена Витер, которые выполняли прямые указания митрополита Андрея Шептицкого, оба получили почетные звания "Праведников народов мира" от "Яд ва-Шем", а митрополит, который стоял во главе этой крайне рискованной для жизни операции, не получил этого звания", – отметил Моше Реувен Асман.

Он вспомнил послание митрополита "Не убий", в котором в 1942 году Андрей Шептицкий призвал украинцев не участвовать в убийстве соседей. 

"Моя обязанность как главного раввина Киева и Украины и глубокое убеждение как человека в том, чтобы поднять свой голос в защиту великого гуманиста и друга еврейского народа Андрея Шептицкого", – отметил главный раввин. 

Присвоение Шептицкому звания "Праведника народов мира" покажет Украине и всему миру, что еврейский народ помнит и ценит своих друзей и спасателей, считает Моше Реувен Асман.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1118001998550811&id=388184211532597

Андрей Шептицкий – украинский религиозный деятель, граф. Епископ Украинской греко-католической церкви, с 17 января 1901 года и до смерти в 1944 году – митрополит Галицкий и Архиепископ Львовский, предстоятель Украинской греко-католической церкви. Принадлежал к знатному западноукраинскому роду Шептицких. Доктор права. После присоединения Западной Украины к СССР подвергался преследованиям со стороны советской власти. В 1939 году были расстреляны его брат и вся его семья в родовом имении Шептицких.

Личность Андрея Шептицкого неоднозначно воспринимается историками из-за обвинений в благосклонном отношении к нацистам в 1941-м, хотя сам иерарх многократно осуждал действия гитлеровцев.

Праведники народов мира – почетное звание, присваиваемое "Яд ва-Шем". Имена правдеников увековечивают в здании музея на горе Памяти в Иерусалиме.

Звание праведников народов мира присваивают неевреям, спасавшим евреев в годы нацистской оккупации Европы, Холокоста, рискуя при этом собственной жизнью. На 1 января 2017 года Институт Катастрофы и героизма "Яд ва-Шем" признал праведниками мира 26 513 человек из 51 страны.

Теги: Украина, Израиль, Холокост, раввин, история, Андрей Шептицкий, Моше Реувен Асман
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