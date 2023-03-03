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Global Soft Power Index. Украина попала в 20-ку самых влиятельных стран и в тройку стран, за которыми больше всего следят

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Украина улучшила свой показатель в рейтинге "Репутация", поднявшись с 70-го места на 68-е
Украина улучшила свой показатель в рейтинге "Репутация", поднявшись с 70-го места на 68-е
Фото: depositphotos.com

Украина вошла в 20-ку наиболее влиятельных стран мира по рейтингу мягкой силы Global Soft Power Index 2023. Об этом говорится в отчете рейтинга, опубликованном 2 марта.

Индекс Global Soft Power Index показывает способность страны влиять на других с помощью привлекательности и убеждения, а не принуждения и силы. Он состоит из трех основных категорий – "Узнаваемость", "Влияние" и "Репутация".

В основном рейтинге индекса мягкой силы Украина заняла 37-е место. Причем страна продемонстрировала самый резкий скачок, поскольку получила сразу +10,1 балла – больше, чем любая другая страна. Общий балл Украины – 44,3.

Скриншот: brandirectory.com
Инфографика: brandirectory.com

Также Украина резко поднялась в категории "Узнаваемость" – с 47-го на 15-е место.

Кроме того, Украина вошла в топ-20 стран в категории "Влияние", заняв 19-ю позицию (в 2022-м было 45-е место). Это, по словам составителей, указывает на ее успех в использовании СМИ и "мягкой силы" для укрепления "жесткой силы". 

Незначительно Украина улучшила свой показатель в рейтинге "Репутация", поднявшись с 70-го места на 68-е.

Инфографика: brandirectory.com
Инфографика: brandirectory.com

Согласно отчету, Украина заняла третье место в категории "Дела, за которыми я внимательно слежу". Первое и второе места занимают США и Великобритания.

Также Украина демонстрирует значительный рост по всем параметрам, на которые делают акцент в официальных сообщениях и СМИ. Например, "Уважает закон и права человека" (рост на 69 позиций до 29-го места), "Толерантный и инклюзивный" (рост на 63 позиции до 44-го места) и "Лидер в области технологий и инноваций" (рост на 26 пунктов до 50-го места).

Составители рейтинга также отметили, что популярность президента Украины Владимира Зеленского, его министров и советников привела к тому, что страна поднялась на 36 позиций до 12-го места в рейтинге "Лидеры, которыми восхищаются во всем мире".

"Украина значительно улучшила свой рейтинг в Global Soft Power Index 2023: 37-е место из 121 страны, топ-20 по глобальному влиянию. Это заслуга мужественного украинского народа, президента Зеленского, наших Вооруженных сил и всех, кто рассказывал историю Украины", – написал в Twitter министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. 

Контекст:

Рейтинг Global Soft Power Index составляется на основе международного исследования восприятия национальных брендов, которое проводит консалтинговая компания Brand Finance. Исследование проводится в 100 странах мира при участии 100 тыс. респондентов. В исследовании анализируется 121 страна.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: СМИ, Украина, рейтинг, исследование, Дмитрий Кулеба, Владимир Зеленский, отчет
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