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Голубовская: В Украине госпитальная смертность от коронавируса одна из самых низких в Европе

Сравнительно низкий уровень смертности от коронавирусной инфекции в Украине – результат в том числе действия национального протокола лечения COVID-19, заявила украинский врач-инфекционист Ольга Голубовская.

Голубовская рассказала о смертности от коронавируса в украинских больницах
Голубовская рассказала о смертности от коронавируса в украинских больницах
Фото: Ольга Голубовская / Facebook

Уровень смертности от коронавирусной инфекции COVID-19 в больницах Украины ниже, чем в большинстве стран Европы. Об этом украинский врач-инфекционист Ольга Голубовская заявила в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", которая транслируется на канале "Украина" и на YouTube-канале Shuster online

"В общем по смертности: оцените ее в госпиталях в Западной Европе и в наших – и увидите, что у нас летальность не та, что показывают, а госпитальная будет одной из самых низких в Европе. Это стоило нам очень больших трудов всех специалистов", – сказала она. 

Голубовская сказала, что низкая смертность в больницах в том числе достигается благодаря протоколу лечения от COVID-19, который действует в Украине, хотя его и критикуют. 

"Страсти по протоколу вы наблюдали целый год? Что мы в протокол ни введем – масса диванных экспертов [появляется]. Дошло до того, что люди иногда отказываются от лечения, потому что они в Facebook очередную истерику прочитали. [...] На местах может быть все, что угодно, есть злоупотребления. Я глобально говорю: факт остается фактом", – добавила она. 

Уровень смертности от коронавирусной инфекции в Украине в 3,5 раза ниже, чем в Великобритании, и в 2,5 раза меньше, чем во Франции, говорил министр здравоохранения Украины Максим Степанов. По его словам, страна находится на 34-м месте в Европе по уровню смертности от COVID-19 на 1 млн человек. 

В Украине, по данным Минздрава, за сутки 11 февраля от коронавирусной инфекции умерло 116 человек. За все время эпидемии в Украине болезнь подтвердили у 1 262 867 человек, 24 174 заболевших умерли1 106 155 – выздоровели. Население страны, по данным Госстата (.docx) на 1 декабря 2020 года, – 41,7 млн человек. 

Население соседней Польши – более 38 млн человек, писала газета Dziennik Gazeta Prawna 26 января. По информации минздрава Польши на 12 февраля, в стране с начала пандемии подтвердили инфекцию у 1,57 млн человек, более 40 тыс. из них умерли, 1,33 млн – выздоровели. 

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, смертность, Минздрав, Ольга Голубовская, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Свобода слова Савика Шустера, пандемия, коронавирус
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