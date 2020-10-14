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Гордон стал героем игры-файтинга об украинских политиках. Его суперудар – бросок "гаагской флешкой"

Журналист и телеведущий, основатель издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон стал прототипом персонажа в игре-файтинге "Украинские политические бои".

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Дмитрий Гордон стал героем файтинга
Дмитрий Гордон стал героем файтинга
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Студия RV Entertainment Center выпустила новую версию мобильной игры "Украинские политические бои". Прототипами персонажей файтинга стали известные украинские политики и общественные деятели. Об этом изданию "ГОРДОН" сообщили разработчики игры.

"В бесплатном приложении доступны 16 боевых персонажей, созданных на основе действующих украинских политиков, олигархов и журналистов. Каждый из персонажей имеет особую способность. Например, Владимир бьет вывеской "Квартала 95", Петр бросается конфетами, Юлия бьет газовой трубой, Дмитрий Г. бросает "гаагскую флешку", а Анатолий – красный шарик", – заявили в RV Entertainment Center.

Во время боев персонажи говорят известные фразы своих прототипов: "Выйди отсюда, разбойник!" (персонаж Владимир), "Кофе идешь пить?" (персонаж Беня), "Мама любит скорость!" (персонаж Саша) или "Я не здамся без бою!" (персонаж Славко).

"Мы искренне стремимся актуализировать общественный интерес к политической жизни, дать возможность посмеяться над украинскими политиками. Пусть общественно-политическая сфера в Украине станет наконец скучной, политики – ответственными, граждане – активными", – поясняет компания цели создания игры.

Скриншот предоставлен
Скриншот предоставлен RV Entertainment Center

Суперсила Дмитрия Г., прототипом которого является основатель издания "ГОРДОН", телеведущий Дмитрий Гордон, – это отсылка к интервью с бывшим главарем донецких боевиков Игорем Гиркиным (Стрелковым), которое вышло в YouTube 18 мая этого года. Во время него Гиркин признался, что отдавал приказы убивать украинцев, и назвал имена активистов, которых расстреляли по его команде. Ряд журналистов, политиков и активистов раскритиковали интервью. Они заявили, что таким образом Гордон легитимизирует преступников в украинском информационном пространстве.

При этом в Офисе генпрокурора сообщили, что информация из интервью с Гиркиным и бывшим "прокурором" аннексированного Россией Крыма Натальей Поклонской, которое Гордон записал ранее в том же месяце, будет приобщена к уголовным производствам, которые касаются вооруженной агрессии РФ против Украины. "Могу выразить лишь благодарность, а не критиковать за те показания, которые услышали наше общество и правоохранительные органы. В том числе и о катастрофе самолета MH17", – сказал заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов после выхода интервью с Гиркиным.

В июне 2020-го судья Хендрик Стейнхейс, председательствующий в судебном процессе о крушении MH17 на Донбассе, сообщил, что к материалам дела приобщат интервью Гиркина Гордону. В интервью террорист, в частности, заявил, что несет "косвенную ответственность" за авиакатастрофу.

В программе "Свобода слова Савика Шустера" 11 сентября Гордон подчеркнул, что делал интервью в сотрудничестве с украинскими спецслужбами: "Да, это была спецоперация совместно с Главным управлением разведки [Министерства обороны Украины]. Большинство вопросов готовились именно там и согласовывались Генеральной прокуратурой. Это были допросы для Гааги". В эфире программы были обнародованы два документа: первый – о том, что журналист предупредил Главное управление разведки Минобороны Украины о намерении записать интервью с Поклонской и Гиркиным "в рамках обеспечения безопасности Украины в условиях российской военной агрессии", второй – о передаче информации, полученной в ходе этих интервью (в том числе на флеш-накопителях), в Международный уголовный суд в Гааге в качестве доказательств преступлений РФ против Украины.

Теги: Дмитрий Гордон, Международный уголовный суд
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