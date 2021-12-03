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Госспецсвязи показала, как будет обеспечивать связь в случае военной агрессии против Украины. Видео

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В учениях участвовало более 3 тыс. военных
В учениях участвовало более 3 тыс. военных
Скриншот: Держспецзв’язку / YouTube

Государственная служба спецсвязи и защиты информации Украины (Госспецсвязи) провела учения, во время которых проверила готовность обеспечивать коммуникацию в случае вторжения в страну иностранных войск. Видео ведомство опубликовало 2 декабря в YouTube.

В Госспецсвязи объяснили, что во время комплексной тренировки использовали более 200 единиц движимой техники, в том числе передвижные абонентские комплексы специальной связи. В учениях приняли участие более 3 тыс. военнослужащих ведомства.

Контекст:

22 октября Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение "О концепции реформирования Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины", которое в тот же день ввел в действие своим указом президент Украины Владимир Зеленский. 

Согласно концепции, Госспецсвязи полностью реформируют к 2025 году. Документ предполагает два этапа реформирования: с января 2022-го по декабрь 2023 года и с января 2024-го по декабрь 2025 года.

Как отметили в пресс-службе самой Госспецсвязи, реформа позволит: повысить эффективность ведомства, осовременить информационно-телекоммуникационную инфраструктуру систем управления государством, решить вопросы социального обеспечения личного состава Госспецсвязи, расширить сотрудничество с НАТО, ввести механизмы государственно-частного партнерства в сфере кибербезопасности, развернуть систему киберзащиты государственных информационных ресурсов и объектов критической инфраструктуры, повысить надежность и оперативность доставки корреспонденции государственных органов.

В октябре глава Госспецсвязи Юрий Щиголь говорил, что его ведомство получает из бюджета порядка 4 млрд грн при потребностях свыше 10 млрд грн в год.

видео

Видео: Держспецзв’язку / YouTube
Теги: вторжение, Госспецсвязи, учения, безопасность, тренировка
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