ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

Худшие показатели загрязнения воды сейчас в Одесской области – главный санврач

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Случаев опасного заражения питьевой воды в Украине не зарегистрировано
Случаев опасного заражения питьевой воды в Украине не зарегистрировано
Фото: Одеса. Офіційно / Telegram

После разрушения дамбы Каховской ГЭС в Херсонской области значительное микробное загрязнение фиксируется в Днепре и водоемах, соединенных с Черным морем. Об этом заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин сообщил в интервью "Телеграфу", опубликованном 4 июля.

По его словам, ежедневный мониторинг воды, который проводят эпидемиологи, дает худшие результаты в Одесском регионе.

"Самые значительные отклонения от показателей безопасности, согласно вирусологическим, микробиологическим и паразитологическим исследованиям, зафиксированы в Одесской области. Центры контроля и профилактики болезней оперативно информируют органы городского самоуправления об изменении в показателях качества и безопасности воды", – сказал Кузин, отметив, что запрет на купание и ловлю рыбы сохраняется  в Одесской, Херсонской и Николаевской областях.

По данным замминистра, случаев опасного заражения питьевой воды не зарегистрировано. Он сообщил, что органы центральной власти и местного самоуправления обеспечены обеззараживающими средствами, и людям не нужно покупать их самим.

"Каждый, кто сейчас работает с пострадавшими территориальными общинами, понимает масштабы бедствия. Случаев продажи средств для обеззараживания питьевой воды мы не фиксировали, и, надеюсь, их не будет. Что касается количества: жители, дома и колодцы которых подверглись подтоплению, получили уже почти 100 тыс. таблеток для обеззараживания питьевой воды. Часть средств распределена на предприятия, которые обеспечивают население питьевой водой, и на объекты критической инфраструктуры пострадавших областей", – добавил главный санитарный врач.

Контекст:6 июня войска РФ ночью подорвали Каховскую ГЭС. В "Укргидроэнерго" заявили, что станция восстановлению не подлежит. Разрушена дамба Каховского водохранилища, произошел неконтролируемый паводок, затопило тысячи домов. Подтверждена гибель десятков людей, точное число жертв неизвестно. 

Ориентировочная сумма ущерба окружающей среде из-за подрыва россиянами Каховской гидроэлектростанции составляет более €1,5 млрд, заявляли в Херсонской ОВА 12 июня.

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко отмечал, что на затопленных после подрыва Каховской ГЭС территориях минимум три месяца нельзя будет пользоваться водой. Также он сообщил, что вода в Днепре ниже взорванной Каховской ГЭС загрязнена в тысячи раз больше нормы.

В водоемах Херсонской, Одесской и Николаевской областей некоторые показатели значительно превышают установленные гигиенические и санитарные нормы, сообщили 19 июня в Минздраве. В Одесской и Николаевской областях санитарные службы нашли в воде возбудителей инфекционных болезней

После подрыва ГЭС к одесскому побережью прибивало обломки домов, мусор, животных, а также миныКроме того, по данным экологов, в Черном море зафиксировали мор рыбы.

25 июня Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов сообщило, что река Днепр в городе Херсоне вернулась в пределы русла.

Теги: Черное море, Днепр, вода, Одесская область, безопасность, Минздрав, Игорь Кузин, подрыв Каховской ГЭС
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Счастливая и красивая". 49-летняя Наталья Егорова показала, что каждый день делает со своим лицом, чтобы оно всегда было "свежим и подтянутым". Видео
"Счастливая и красивая". 49-летняя Наталья Егорова показала, что каждый день делает со своим лицом, чтобы оно всегда было "свежим и подтянутым". Видео
Галина ГРИШИНА
Все, что нужно знать, когда вы готовите баклажаны. Лайфхаки
Все, что нужно знать, когда вы готовите баклажаны. Лайфхаки
35-летняя жена 59-летнего Джонсона на последних неделях беременности снялась в новой фотосессии вместе с сыном и дочерью. Фото
35-летняя жена 59-летнего Джонсона на последних неделях беременности снялась в новой фотосессии вместе с сыном и дочерью. Фото
Галина ГРИШИНА
Жена нардепа от "Слуги народа", актриса Саливанчук снялась в бюстгальтере без бретелей
Жена нардепа от "Слуги народа", актриса Саливанчук снялась в бюстгальтере без бретелей
"Этот вкус вы не забудете никогда!" Как приготовить куриные крылья, чтобы они хрустели
"Этот вкус вы не забудете никогда!" Как приготовить куриные крылья, чтобы они хрустели
Dantes высказался о песне Дорофеевой, которую она записала вместе с Кацуриным
Dantes высказался о песне Дорофеевой, которую она записала вместе с Кацуриным
Галина ГРИШИНА
Посыпьте этим вокруг растений – и улитки не смогут уничтожить урожай. Эксперты рассказали, как защитить огород от вредителей
Посыпьте этим вокруг растений – и улитки не смогут уничтожить урожай. Эксперты рассказали, как защитить огород от вредителей
Галина ГРИШИНА
Это увеличит урожай перца. Огородник рассказал, чем эффективно удобрить перец
Это увеличит урожай перца. Огородник рассказал, чем эффективно удобрить перец
Дорофеева в шортах показала вид сзади. Фото
Дорофеева в шортах показала вид сзади. Фото
"Мои мальчики". Рианна показала годовалого сына на отдыхе с его отцом на пляже Барбадоса
"Мои мальчики". Рианна показала годовалого сына на отдыхе с его отцом на пляже Барбадоса
Галина ГРИШИНА
"Если вы красите ресницы так, это неправильно!" Бьюти-блогер показала, как нанести тушь, чтобы удлинить ресницы
"Если вы красите ресницы так, это неправильно!" Бьюти-блогер показала, как нанести тушь, чтобы удлинить ресницы
Как приготовить пышные оладьи без дрожжей. Блогер объяснила, когда добавлять соду и какой температуры должен быть кефир
Как приготовить пышные оладьи без дрожжей. Блогер объяснила, когда добавлять соду и какой температуры должен быть кефир
Галина ГРИШИНА
Эти ошибки в уходе за кожей могут навредить лицу. Косметолог назвала три главных заблуждения, от которых стоит отказаться
Эти ошибки в уходе за кожей могут навредить лицу. Косметолог назвала три главных заблуждения, от которых стоит отказаться
Галина ГРИШИНА
39-летняя Анита Луценко восхитила фигурой в черном спортивном купальнике
39-летняя Анита Луценко восхитила фигурой в черном спортивном купальнике
Галина ГРИШИНА
Небритый и в мятых брюках. В сети показали, как сейчас выглядит Остап Ступка, который находится под домашним арестом после совершения ДТП
Небритый и в мятых брюках. В сети показали, как сейчас выглядит Остап Ступка, который находится под домашним арестом после совершения ДТП
Галина ГРИШИНА
"Девушка твоей мечты". 23-летняя звезда "Русалочки" Бейли похвасталась фигурой в белом купальнике. Фото
"Девушка твоей мечты". 23-летняя звезда "Русалочки" Бейли похвасталась фигурой в белом купальнике. Фото
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Мозговая публично обратилась к бывшему мужу Пономареву: Я простила тебя. Спасибо за урок, свободен (191733)
2
Жена Налчаджиоглу, которую его дочь от Ани Лорак толкнула лицом в торт, показала свой букет (77052)
3
Дочь Налчаджиоглу от Ани Лорак толкнула его новую жену лицом в торт. Фото (43092)
4
"Я просто не имею права не рассказать вам всю правду". Никитюк прокомментировала слухи о бойфренде, который ее "продвигал, а затем бросил" (42880)
5
Вот зачем опытные дачники прячут в пакеты зеленые помидоры на кустах. Лайфхак от экспертов (27630)
6
46-летний Налчаджиоглу устроил шоу в бассейне для своей 27-летней жены после того, как его дочь от Ани Лорак толкнула ее лицом в торт. Видео (22190)
7
Дорофеева показала себя в полный рост с нижнего ракурса (18710)
8
Если на листьях появились желтые точки – спасайте урожай, иначе он погибнет. Эксперты рассказали, как уничтожить паутинного клеща (15992)
 
 
 
 