Худшие показатели загрязнения воды сейчас в Одесской области – главный санврач

По его словам, ежедневный мониторинг воды, который проводят эпидемиологи, дает худшие результаты в Одесском регионе.

"Самые значительные отклонения от показателей безопасности, согласно вирусологическим, микробиологическим и паразитологическим исследованиям, зафиксированы в Одесской области. Центры контроля и профилактики болезней оперативно информируют органы городского самоуправления об изменении в показателях качества и безопасности воды", – сказал Кузин, отметив, что запрет на купание и ловлю рыбы сохраняется в Одесской, Херсонской и Николаевской областях.

По данным замминистра, случаев опасного заражения питьевой воды не зарегистрировано. Он сообщил, что органы центральной власти и местного самоуправления обеспечены обеззараживающими средствами, и людям не нужно покупать их самим.

"Каждый, кто сейчас работает с пострадавшими территориальными общинами, понимает масштабы бедствия. Случаев продажи средств для обеззараживания питьевой воды мы не фиксировали, и, надеюсь, их не будет. Что касается количества: жители, дома и колодцы которых подверглись подтоплению, получили уже почти 100 тыс. таблеток для обеззараживания питьевой воды. Часть средств распределена на предприятия, которые обеспечивают население питьевой водой, и на объекты критической инфраструктуры пострадавших областей", – добавил главный санитарный врач.