Худшие показатели загрязнения воды сейчас в Одесской области – главный санврач

По его словам, ежедневный мониторинг воды, который проводят эпидемиологи, дает худшие результаты в Одесском регионе.
"Самые значительные отклонения от показателей безопасности, согласно вирусологическим, микробиологическим и паразитологическим исследованиям, зафиксированы в Одесской области. Центры контроля и профилактики болезней оперативно информируют органы городского самоуправления об изменении в показателях качества и безопасности воды", – сказал Кузин, отметив, что запрет на купание и ловлю рыбы сохраняется в Одесской, Херсонской и Николаевской областях.
По данным замминистра, случаев опасного заражения питьевой воды не зарегистрировано. Он сообщил, что органы центральной власти и местного самоуправления обеспечены обеззараживающими средствами, и людям не нужно покупать их самим.
"Каждый, кто сейчас работает с пострадавшими территориальными общинами, понимает масштабы бедствия. Случаев продажи средств для обеззараживания питьевой воды мы не фиксировали, и, надеюсь, их не будет. Что касается количества: жители, дома и колодцы которых подверглись подтоплению, получили уже почти 100 тыс. таблеток для обеззараживания питьевой воды. Часть средств распределена на предприятия, которые обеспечивают население питьевой водой, и на объекты критической инфраструктуры пострадавших областей", – добавил главный санитарный врач.
Ориентировочная сумма ущерба окружающей среде из-за подрыва россиянами Каховской гидроэлектростанции составляет более €1,5 млрд, заявляли в Херсонской ОВА 12 июня.
Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко отмечал, что на затопленных после подрыва Каховской ГЭС территориях минимум три месяца нельзя будет пользоваться водой. Также он сообщил, что вода в Днепре ниже взорванной Каховской ГЭС загрязнена в тысячи раз больше нормы.
В водоемах Херсонской, Одесской и Николаевской областей некоторые показатели значительно превышают установленные гигиенические и санитарные нормы, сообщили 19 июня в Минздраве. В Одесской и Николаевской областях санитарные службы нашли в воде возбудителей инфекционных болезней.
После подрыва ГЭС к одесскому побережью прибивало обломки домов, мусор, животных, а также мины. Кроме того, по данным экологов, в Черном море зафиксировали мор рыбы.
25 июня Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов сообщило, что река Днепр в городе Херсоне вернулась в пределы русла.