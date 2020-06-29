Интервью Гордона с Сущенко. Где и когда смотреть

Интервью основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона с украинским журналистом, бывшим узником Кремля Романом Сущенко, выйдет сегодня в 18.00 на YouTube-канале "Дмитрий Гордон".

Сегодня вечером на YouTube-канале основателя издания, журналиста Дмитрия Гордона выйдет интервью с украинским журналистом, бывшим узником Кремля Романом Сущенко. Об этом журналист сообщил изданию "ГОРДОН".

Программу записали 18 июня. Ее трансляция начнется в 18.00 на канале "Дмитрий Гордон".

Во время интервью Сущенко говорил о своей военной карьере, о том, как попал в журналистику и работает ли на разведку, о задержании в Москве, условиях содержания в СИЗО и вербовке, отношениях с сокамерниками, обмене и том, что больше всего шокировало в тюрьме.

"Как я воспринял приговор 12 лет колонии? Ну я готовился к нему. Обвинитель за месяц до вынесения приговора просил 14... Я, не накручивая себя психологически (а зачем это нужно, и так стрессов достаточно), настраивался на эту волну [что будет обмен]. Я ощущал, что за мной стоит моя страна и мой народ и рано или поздно этот ад закончится", – сказал Сущенко.

Сущенко родился в 1969 году в Черкассах. В 1991 году окончил Киевское высшее танковое инженерное училище, а в 2004 году – Институт журналистики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

После окончания танкового училища служил в нескольких воинских частях в Николаеве и Киеве, в 1997–1998 годах участвовал в миротворческой миссии в Боснии и Герцеговине. В 2001 году уволился из Вооруженных сил Украины.

С 2002 года работает в агентстве "Укринформ". В 2010–2016 годах был специальным корреспондентом "Укринформа" во Франции.

В сентябре 2016 года Сущенко задержали в Москве во время частной поездки. ФСБ назвала его кадровым сотрудником украинской военной разведки. В Министерстве обороны Украины ответили, что Сущенко никогда не служил в разведке. Против украинца открыли уголовное дело по статье "шпионаж". Журналист своей вины не признавал.

4 июня 2018 года суд в Москве приговорил Сущенко к 12 годам колонии строгого режима.

В сентябре 2019 года Сущенко вернулся в Украину в рамках российско-украинского обмена удерживаемыми лицами.