Из-за воздушных тревог и отключений света у 74% украинцев возникали проблемы в сфере образования – опрос

Респондентам задали вопрос, сталкивались ли они с определенными проблемами в сфере образования.

Больше всего, 54,5%, сказали "да" о варианте ответа: "Снижение качества или невозможность получить образовательные услуги из-за воздушных тревог и отключений электроэнергии".

71% опрошенных сталкивались со снижением качества образования из-за дистанционного обучения. У 70% проблемы с дистанционкой возникли в связи с плохой связью.

65,5% выбрали вариант ответа "невозможность проведения очного обучения".

Часть украинцев столкнулись с выездом учителей в другой регион или страну (14,6%), разрушением или повреждением учебного заведения (7,8%).

6,8% респондентов в связи с оккупацией были вынуждены сменить учебное заведение.

Таблица: razumkov.org.ua

Исследование проводилось с 22 февраля по 1 марта методом face-to-face по многоступенчатой выборке на территориях Украины, которые не находятся в оккупации и где не ведутся боевые действия. Опрошено 2020 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.