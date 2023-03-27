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Из-за воздушных тревог и отключений света у 74% украинцев возникали проблемы в сфере образования – опрос

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6,8% опрошенных были вынуждены сменить учебное заведение из-за оккупации
6,8% опрошенных были вынуждены сменить учебное заведение из-за оккупации
Фото: pixabay.com

У большинства украинцев после полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года возникали различные проблемы в сфере образования. Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра Разумкова, опубликованные 24 марта.

Респондентам задали вопрос, сталкивались ли они с определенными проблемами в сфере образования.

Больше всего, 54,5%, сказали "да" о варианте ответа: "Снижение качества или невозможность получить образовательные услуги из-за воздушных тревог и отключений электроэнергии".

71% опрошенных сталкивались со снижением качества образования из-за дистанционного обучения. У 70% проблемы с дистанционкой возникли в связи с плохой связью.

65,5% выбрали вариант ответа "невозможность проведения очного обучения".

Часть украинцев столкнулись с выездом учителей в другой регион или страну (14,6%), разрушением или повреждением учебного заведения (7,8%).

6,8% респондентов в связи с оккупацией были вынуждены сменить учебное заведение.

Таблица: razumkov.org.ua
Таблица: razumkov.org.ua

Исследование проводилось с 22 февраля по 1 марта методом face-to-face по многоступенчатой выборке на территориях Украины, которые не находятся в оккупации и где не ведутся боевые действия. Опрошено 2020 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Контекст:

По данным Министерства образования и науки Украины, 12 904 школы начали образовательный процесс 1 сентября 2022 года. Из них 3116 школ начали обучение в полноформатном образовательном процессе, 5713 – в формате онлайн-образования, 4075 школ работали в смешанном формате обучения.

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