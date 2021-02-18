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Кабмин Украины опубликовал постановление о продлении карантина. Стало известно, какие запреты будут действовать

С 24 февраля в Украине устанавливают "желтый" уровень эпидемической опасности, сообщается в постановлении Кабинета Министров Украины.

В Украине с начала пандемии подтвердили более 1,28 млн случаев коронавирусной инфекции
В Украине с начала пандемии подтвердили более 1,28 млн случаев коронавирусной инфекции
Фото: depositphotos.com

Кабинет Министров Украины издал постановление №104 о продлении карантина в Украине до 30 апреля и установил адаптивный режим введения и отмены ограничений с 24 февраля. Соответствующий документ опубликован 18 февраля на правительственном портале.

В изменениях к постановлению (.doc) сообщается, что с 24 февраля в Украине устанавливается "желтый" уровень эпидемической опасности, который предусматривает запреты на:

  • пребывание в общественных зданиях и сооружениях, общественном транспорте без защитных масок;
  • пребывание на улицах без документов, удостоверяющих личность;
  • самовольное оставление мест самоизоляции или обсервации;
  • проведение массовых (культурных, спортивных, развлекательных, социальных, религиозных, рекламных, научных, образовательных, профессиональных тематических и других) мероприятий с участием более одного человека на 4 м² площади или при наполненности залов более 50% мест в каждом отдельном зале;
  • прием посетителей в кинотеатрах с наполненностью кинозалов более 50% мест;
  • осуществление регулярных и нерегулярных перевозок пассажиров в количестве большем, чем количество мест для сидения;
  • проведение дискотек, работу развлекательных заведений (ночных клубов), деятельность заведений общественного питания (в частности, ресторанов, кафе, баров, закусочных, столовых, кафетериев, буфетов) с организацией досуга, в том числе проведение праздничных мероприятий, банкетов, мастер-классов, публичных событий и тому подобное;
  • работа после 24.00 и до 7.00 ресторанов, кафе, баров, закусочных, столовых, кафетериев, буфетов и прочих учреждений, кроме адресной доставки заказов и заказов навынос;
  • размещение посетителей в заведениях общественного питания на расстоянии менее чем 2 м за соседними столиками и более четырех человек за столом (без учета детей);
  • деятельность спортивных залов, фитнес-центров, которые не обеспечивают возможность ограничить количество посетителей в зале из расчета один человек на 10 м² и тому подобное.

Кабмин на заседании 17 февраля продлил действие карантина до 30 апреля. Согласно пояснительной записке к принятому постановлению, в Украине возобновят зонирование в соответствии с эпидемической ситуацией. Разделение на зоны будет следующим:

  • "зеленая" – отмена или смягчение карантинных ограничений. Устанавливается при достижении двух показателей: уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ как минимум в 13 областях не превышает 50% эпидпорога и коэффициент выявления случаев COVID-19 методом ПЦР и тестированием на антиген – менее 5%;
  • "желтая" – сохранение действующих на сегодня мер, устанавливается с 24 февраля на всей территории Украины;
  • "оранжевая" – усиление карантина, устанавливается при превышении одного из пяти контрольных показателей;
  • "красная" – усиление карантина, устанавливается при превышении двух из пяти контрольных показателей.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине с начала пандемии подтвердили 1 287 141 случай коронавирусной инфекции, скончалось 24 852 пациента с COVID-19, выздоровело 1 134 120 человек. За последние сутки в Украине выявили 6237 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, умерло 163 человека, выздоровело – 5225.

Теги: Кабинет Министров, правительство, запрет, карантин, ограничения, деятельность, Кабмин, самоизоляция
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