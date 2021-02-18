Кабмин Украины опубликовал постановление о продлении карантина. Стало известно, какие запреты будут действовать

С 24 февраля в Украине устанавливают "желтый" уровень эпидемической опасности, сообщается в постановлении Кабинета Министров Украины.

В Украине с начала пандемии подтвердили более 1,28 млн случаев коронавирусной инфекции Фото: depositphotos.com

Кабинет Министров Украины издал постановление №104 о продлении карантина в Украине до 30 апреля и установил адаптивный режим введения и отмены ограничений с 24 февраля. Соответствующий документ опубликован 18 февраля на правительственном портале.

В изменениях к постановлению (.doc) сообщается, что с 24 февраля в Украине устанавливается "желтый" уровень эпидемической опасности, который предусматривает запреты на:

пребывание в общественных зданиях и сооружениях, общественном транспорте без защитных масок;

пребывание на улицах без документов, удостоверяющих личность;

самовольное оставление мест самоизоляции или обсервации;

проведение массовых (культурных, спортивных, развлекательных, социальных, религиозных, рекламных, научных, образовательных, профессиональных тематических и других) мероприятий с участием более одного человека на 4 м² площади или при наполненности залов более 50% мест в каждом отдельном зале;

прием посетителей в кинотеатрах с наполненностью кинозалов более 50% мест;

осуществление регулярных и нерегулярных перевозок пассажиров в количестве большем, чем количество мест для сидения;

проведение дискотек, работу развлекательных заведений (ночных клубов), деятельность заведений общественного питания (в частности, ресторанов, кафе, баров, закусочных, столовых, кафетериев, буфетов) с организацией досуга, в том числе проведение праздничных мероприятий, банкетов, мастер-классов, публичных событий и тому подобное;

работа после 24.00 и до 7.00 ресторанов, кафе, баров, закусочных, столовых, кафетериев, буфетов и прочих учреждений, кроме адресной доставки заказов и заказов навынос;

размещение посетителей в заведениях общественного питания на расстоянии менее чем 2 м за соседними столиками и более четырех человек за столом (без учета детей);

деятельность спортивных залов, фитнес-центров, которые не обеспечивают возможность ограничить количество посетителей в зале из расчета один человек на 10 м² и тому подобное.

Кабмин на заседании 17 февраля продлил действие карантина до 30 апреля. Согласно пояснительной записке к принятому постановлению, в Украине возобновят зонирование в соответствии с эпидемической ситуацией. Разделение на зоны будет следующим:

"зеленая" – отмена или смягчение карантинных ограничений. Устанавливается при достижении двух показателей: уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ как минимум в 13 областях не превышает 50% эпидпорога и коэффициент выявления случаев COVID-19 методом ПЦР и тестированием на антиген – менее 5%;

"желтая" – сохранение действующих на сегодня мер, устанавливается с 24 февраля на всей территории Украины;

"оранжевая" – усиление карантина, устанавливается при превышении одного из пяти контрольных показателей;

"красная" – усиление карантина, устанавливается при превышении двух из пяти контрольных показателей.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине с начала пандемии подтвердили 1 287 141 случай коронавирусной инфекции, скончалось 24 852 пациента с COVID-19, выздоровело 1 134 120 человек. За последние сутки в Украине выявили 6237 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, умерло 163 человека, выздоровело – 5225.