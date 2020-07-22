ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Карантин в Украине продлили до конца лета, контактная группа договорилась о перемирии на Донбассе. Главное за день

"ГОРДОН" представляет обзор основных событий среды, 22 июля.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Перемирие на Донбассе должно начаться с полуночи 27 июля
Перемирие на Донбассе должно начаться с полуночи 27 июля
Фото: Ministry of Defense of Ukraine / Flickr

Прекращение огня на Донбассе

Трехсторонняя контактная группа договорилась о полном и всеобъемлющем прекращении огня на Донбассе. В Офисе президента Украины сообщили, что перемирие должно начаться с полуночи 27 июля.

Карантин до конца лета

Кабинет Министров Украины продлил адаптивный карантин до 31 августа 2020 года. Кабмин изменил принцип распределения регионов для усиления карантинных мер в связи с пандемией COVID-19.

"В зависимости от эпидемической ситуации в регионе или отдельных административно-территориальных единицах-районах устанавливается "зеленый", "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19", – пояснил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе заседания правительства.

В Украине выросла цена на газ 

НАК "Нафтогаз України" повысил цену на газ для населения. Цена возросла на 16 копеек до 2,30 грн за м³ (без учета НДС, наценки газзбутов и расходов на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами).

Кривошу сообщили о подозрении

Луцкому террористу Максиму Кривошу, который 21 июля захватил автобус и держал в заложниках 13 человек, сообщили о подозрении.

Его обвиняют по нескольким статьям: "совершение террористического акта", "захват и удержание лиц в качестве заложников", "посягательство на жизнь работника правоохранительного органа", а также "незаконное обращение с оружием, взрывчатыми веществами" (ч. 1 ст. 258, ч. 2 ст. 147, ст. 348, ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины).

Новака арестовали в Польше

Суд Варшавы взял под стражу бывшего главу "Укравтодора" Славомира Новака и двух его сообщников. Новака и предпринимателя из Гданьска Яцека П. арестовали на три месяца, условный арест был наложен на Дариуша С., бывшего главу JW GROM.

Спикер окружной прокуратуры Варшавы Мирослава Чир заявила, что если он заплатит залог в размере 1 млн злотых, его освободят.

Коронавирусом в мире заразились 15 млн человек

За последние восемь дней коронавирусной инфекцией в мире заразилось более 2 млн человек. Больше всего подтвержденных случаев коронавирусной инфекции зарегистрировано в США (3 915 780), Бразилии (2 159 654), Индии (1 193 078), России (787 846), ЮАР (381 798), Перу (362 087), Мексике (356 255) и Чили (334 683).

Теги: газ, Донбасс, НАК Нафтогаз, Укравтодор, карантин, контактная группа, война в Украине, Славомир Новак, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, захват заложников в Луцке, Максим Кривош
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Вот и обнулились". Казанин обнародовал в сети фото с женой
"Вот и обнулились". Казанин обнародовал в сети фото с женой
Гайтана рассказала о своем окружении
Гайтана рассказала о своем окружении
Ребрик поделилась снимком, сделанным во время свидания с мужем
Ребрик поделилась снимком, сделанным во время свидания с мужем
Гослинг сыграет киллера в боевике от Netflix
Гослинг сыграет киллера в боевике от Netflix
"Юный Dzidzio". Сын Каминской с бородой позировал на фоне слона
"Юный Dzidzio". Сын Каминской с бородой позировал на фоне слона
Мейхер рассказала, как выбрала партнера для участия в "Танцах со звездами"
Мейхер рассказала, как выбрала партнера для участия в "Танцах со звездами"
"Тебе идет быть мамой". Grosu показала свое "маленькое счастье"
"Тебе идет быть мамой". Grosu показала свое "маленькое счастье"
ABBA записала пять новых песен
ABBA записала пять новых песен
Чехия выделила €100 тыс. на съемки украинского фильма "Спас" режиссера Наконечного
Чехия выделила €100 тыс. на съемки украинского фильма "Спас" режиссера Наконечного
"Как школьница на каникулах". Племянница Ротару позировала на улицах Киева с оголенным животом
"Как школьница на каникулах". Племянница Ротару позировала на улицах Киева с оголенным животом
Участник шоу "Вар'яти" похудел на 30 колограммов. Фото до и после
Участник шоу "Вар'яти" похудел на 30 колограммов. Фото до и после
"Да, мы безумные". Джамала спустя месяц после родов отправилась отдыхать за границу
"Да, мы безумные". Джамала спустя месяц после родов отправилась отдыхать за границу
Ефросинина призналась, почему публичные люди отказывают ей в интервью
Ефросинина призналась, почему публичные люди отказывают ей в интервью
  Винник рассказал, ради чего согласился участвовать в проекте "Танцы со звездами"
  Винник рассказал, ради чего согласился участвовать в проекте "Танцы со звездами"
  Metallica обнародовала в сети запись концерта в Берлине
  Metallica обнародовала в сети запись концерта в Берлине
Блум и Перри попрощалась со своим щенком, которого потеряли неделю назад
Блум и Перри попрощалась со своим щенком, которого потеряли неделю назад
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Старший сын похож на Кузьму". Билык вместе с сыновьями побывала на юбилейном концерте у Осадчей. Фото
"Старший сын похож на Кузьму". Билык вместе с сыновьями побывала на юбилейном концерте у Осадчей. Фото
  "Мой дорогой и нежно любимый". Орбакайте обнародовала снимок с Руссо
"Мой дорогой и нежно любимый". Орбакайте обнародовала снимок с Руссо
Будущий многодетный отец Тополя построил сыновьям первую недвижимость
Будущий многодетный отец Тополя построил сыновьям первую недвижимость
Пугачева "оторвалась" на вечеринке с московским адвокатом и женой экс-помощника Путина
Пугачева "оторвалась" на вечеринке с московским адвокатом и женой экс-помощника Путина
В Житомире установили памятник звезде "Дизель Шоу" Поплавской. Фото
В Житомире установили памятник звезде "Дизель Шоу" Поплавской. Фото
  Неубранная комната и гаджет в постели. Полякова ночью поругалась с дочерью. Видео
Неубранная комната и гаджет в постели. Полякова ночью поругалась с дочерью. Видео
Tayanna: Мы с сыном ходим дома голые. Он уже все видел, все знает
Tayanna: Мы с сыном ходим дома голые. Он уже все видел, все знает
  Пресс-секретарь Зеленского Мендель рассказала, чем будет заниматься после ухода с должности
Пресс-секретарь Зеленского Мендель рассказала, чем будет заниматься после ухода с должности
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS