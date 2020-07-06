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Киев соответствует условиям смягчения карантина – Минздрав

Восемь областей Украины не отвечают условиям ослабления карантинных ограничений. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения страны.

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В Донецкой и Черниговской областях было проведено недостаточно лабораторных тестов на COVID-19
В Донецкой и Черниговской областях было проведено недостаточно лабораторных тестов на COVID-19
Фото: depositphotos.com

Киев по состоянию на 6 июля соответствует условиям смягчения карантина. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения Украины.

В то же время восемь областей страны не отвечают условиям ослабления карантинных ограничений.

Неудовлетворительные показатели зафиксированных случаев COVID-19 на 100 тыс. населения – на Волыни и в Закарпатье, в Донецкой, Ивано-Франковской, Ровенской и Харьковской областях.

Негативная динамика зафиксирована в Донецкой, Ивано-Франковской и Тернопольской областях.

Помимо этого, на Закарпатье превышены допустимые нормы загруженности больниц, а в Донецкой и Черниговской областях было проведено недостаточно лабораторных тестов на COVID-19.

С 11 мая в Украине начали смягчать карантинные ограничения. 20 мая Кабмин ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять ограничительные меры при условии соответствия трем критериям.

За последние сутки в Украине подтвердили еще 543 случая инфицирования коронавирусомОбщее число подтвержденных случаев инфицирования в стране увеличилось до 49 043, скончалось 1262 человека, 21 703 инфицированных уже вылечились.

По состоянию на утро 6 июля в Киеве зарегистрировано 5602 подтвержденных случая заболевания COVID-19. Умерли 116 человек, выздоровели – 1809.

Теги: Киев, Украина, карантин, Минздрав, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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