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Киевская больница получила медицинское оборудование от Фонда Рината Ахметова и группы ДТЭК

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Медицинскому учреждению передали в том числе специальные аппараты для постоянного мониторинга пациентов
Медицинскому учреждению передали в том числе специальные аппараты для постоянного мониторинга пациентов
Фото: Фонд Рината Ахметова / Facebook

2 мая Киевская городская клиническая больница №17 получила партию современного медицинского оборудования, переданного Фондом Рината Ахметова совместно с группой ДТЭК, сообщили в Facebook Фонда.

"Фонд Рината Ахметова протянул нам руку помощи еще в первые дни, когда Украина столкнулась с пандемией COVID-19. Эту помощь мы продолжаем ощущать и сейчас, во время войны", – рассказала директор больницы Татьяна Барановская.

Медицинскому учреждению передали в том числе специальные аппараты для постоянного мониторинга пациентов, противопролежневые матрасы и шприцевые насосы. Все это нужно для пациентов. с тяжелыми травмами, в частности – с боевыми.

https://www.facebook.com/AkhmetovFDU/posts/7648052608568898

Контекст:

В апреле Фонд Рината Ахметова совместно с компанией ДТЭК передал четыре сверхсовременных аппарата для лечения ран Renasys™ Touch Национальной детской специализированной больнице "Охматдет".

Газета "Сегодня" пишет, что с начала полномасштабной войны государственные больницы Украины получили от Фонда Рината Ахметова более 580 тысяч единиц самых необходимых медикаментов и 63 тысяч гемоконтейнеров для доноров крови. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

Теги: Ринат Ахметов, медицина, ДТЭК, помощь, больница, Фонд Рината Ахметова, больницы, медицинское оборудование
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