Киевская больница получила медицинское оборудование от Фонда Рината Ахметова и группы ДТЭК

"Фонд Рината Ахметова протянул нам руку помощи еще в первые дни, когда Украина столкнулась с пандемией COVID-19. Эту помощь мы продолжаем ощущать и сейчас, во время войны", – рассказала директор больницы Татьяна Барановская.
Медицинскому учреждению передали в том числе специальные аппараты для постоянного мониторинга пациентов, противопролежневые матрасы и шприцевые насосы. Все это нужно для пациентов. с тяжелыми травмами, в частности – с боевыми.
В апреле Фонд Рината Ахметова совместно с компанией ДТЭК передал четыре сверхсовременных аппарата для лечения ран Renasys™ Touch Национальной детской специализированной больнице "Охматдет".
Газета "Сегодня" пишет, что с начала полномасштабной войны государственные больницы Украины получили от Фонда Рината Ахметова более 580 тысяч единиц самых необходимых медикаментов и 63 тысяч гемоконтейнеров для доноров крови. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".