Киевская больница получила медицинское оборудование от Фонда Рината Ахметова и группы ДТЭК

Медицинскому учреждению передали в том числе специальные аппараты для постоянного мониторинга пациентов Фото: Фонд Рината Ахметова / Facebook

"Фонд Рината Ахметова протянул нам руку помощи еще в первые дни, когда Украина столкнулась с пандемией COVID-19. Эту помощь мы продолжаем ощущать и сейчас, во время войны", – рассказала директор больницы Татьяна Барановская.

Медицинскому учреждению передали в том числе специальные аппараты для постоянного мониторинга пациентов, противопролежневые матрасы и шприцевые насосы. Все это нужно для пациентов. с тяжелыми травмами, в частности – с боевыми.