Клопотенко: Если раньше в школе ребенку положено было 100 г салата и 100 г хлеба, то теперь 300 г салата и 10 г хлеба. Раньше выделялось 13 грн, а теперь – 17

Клопотенко: Надо больше овощей класть в тарелку. Именно за счет этого рацион дороже, а не потому, что мое меню дорогое Фото: klopotenko / Instagram

Об этом он рассказал в интервью изданию "ГОРДОН".

"Бюджет всегда маленький – так исторически сложилось. Но благодаря огласке все понимают, что это важно, ведь если дети хорошо питаются, они здоровы. Поэтому на местах бюджеты будут увеличиваться", – сказал он, отвечая на вопрос о том, реально ли приготовить разработанное меню за выделяемые из бюджета средства.

Клопотенко отметил, что его концепция на 2–3 грн дороже того, что обычно выделяется на питание одного школьника.

"Минобразования и Минздрав создали новую нормативную базу, которая регулирует питание детей. Если раньше это было 100 г салата и 100 г хлеба, то теперь 300 г салата и 10 г хлеба. Следовательно, надо больше овощей класть в тарелку. Именно за счет этого рацион дороже, а не потому, что мое меню дорогое. Оно составлено по новым нормам. Чтобы выполнить все установленные нормы, надо на 15–20% увеличить финансирование. Раньше на питание одного ребенка выделялось 13 грн, а теперь – 17 грн. Это разве вопрос?" – добавил он.

Клопотенко: В школьном меню теперь будут минестроне, лобио, фритата, шпундра, верещака и гамула. Читайте полный текст интервью