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Колесник: С задачей для немецко-французского космического инструмента справились только специалисты Киевского политехнического института

Эксперт в аэрокосмической сфере, советник главы Национального космического агентства Андрей Колесник в интервью изданию "ГОРДОН" заявил, что в Украине есть специалисты, которые способны создавать революционные вещи в космической сфере.

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Колесник: Разработка украинских специалистов оказалась оптимальной
Колесник: Разработка украинских специалистов оказалась оптимальной
Фото: Andrii Kolesnyk / Facebook

Эксперт в аэрокосмической сфере, советник главы Национального космического агентства Андрей Колесник в интервью изданию "ГОРДОН" рассказал, что только специалисты Киевского политехнического института смогли создать эффективное устройство теплопередачи для немецко-французского космического инструмента.

"Вы, наверное, слышали о японской миссии Hayabusa-2? Это межпланетная станция, которая отправилась к астероиду Рюгу, чтобы взять пробы грунта и теперь доставляет их на Землю. По планам сброс возвращаемой капсулы произойдет над территорией Австралии в начале декабря. В рамках этого проекта японцы приглашали международных партнеров к разработке некоторых инструментов. Немецкая организация по аэрокосмическим исследованиям DLR совместно с французским космическим агентством CNES взяла на себя разработку астероидохода MASCOT, который сбрасывали на астероид для проведения исследований", – сказал Колесник.

По его словам, в Украине есть специалисты, которые способны создавать революционные вещи в космической сфере.

"Этот модуль содержал определенные элементы, связанные с системой терморегуляции. Эффективное устройство теплопередачи в рамках нужных технических характеристик для него нигде не могли сделать. С этой задачей справились только специалисты кафедры теплоэнергетического факультета Киевского политехнического института. Их разработка оказалась оптимальной для немецко-французского инструмента. Вот так научное учреждение смогло дать интересный результат для международного научно-технического сотрудничества. Этот научно-технический контракт доказывает, что у нас есть специалисты, которые обладают огромным потенциалом, способные создавать действительно революционные вещи", – подчеркнул Колесник.

Украинец Поляков занимает третье место по инвестициям в космическую сферу США после Маска и Безоса – Колесник. Читайте полную версию интервью.

6 апреля 2019 года Hayabusa-2 произвел бомбардировку поверхности астероида Рюгу, чтобы образовать кратер и собрать в нем образцы для научных исследований. На астероид, который находится на расстоянии 195 млн км от Земли, с высоты 500 метров был опущен малый переносной ударник (SCI).

11 июля японский космический аппарат сел на поверхность Рюгу. Образцы, которые зонд собирает на астероиде, должны помочь ученым в изучении происхождения Солнечной системы.

Околоземный астероид (162173) Рюгу был открыт в 1999 году, он имеет вытянутую орбиту и в процессе движения вокруг Солнца пересекает орбиты Земли и Марса.

Теги: Украина, космос, ученые, исследование, астероид, Андрей Колесник
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