Коломойский владеет замком XV века во Франции и апартаментами напротив Эйфелевой башни – "Схемы"

В частности, журналисты узнали, что на французскую компанию Beethoven VI, которой через фирму из Монако Beethoven Holding владеет сестра Коломойского Лариса Черток, записаны два паркоместа по адресу 14 Sq. Alboni в Париже и апартаменты на шестом этаже дома на 1 Rue Beethoven.

По этому же адресу (1 Rue Beethoven) другая французская компания – Beethoven III – владеет квартирой на третьем этаже, а также четырьмя апартаментами и двумя подвалами. Основателем компании является та же монакская фирма Beethoven Holding Черток. Недвижимость расположена рядом с историческими садами Трокадеро, напротив – через реку Сена – находится Эйфелева башня. Парижскую недвижимость семья Коломойского приобрела в 2018 году.

Фото: radiosvoboda.org

Также журналисты выяснили, что в поселке Люлли (в 10 км от Женевского озера, французский департамент Верхняя Савойя) Черток владеет замком Буффавен (Château de Buffavens).

Этот замок возведен в XV веке, на краеведческих сайтах отмечают, что он является одним из немногих сооружений, которые "лучше всего сохранили характер того времени". На стенах замка остались следы от снарядов женевских солдат, которые захватили Буффавен в 1590 году, а внутри должен был сохраниться герб основателей – семьи Ланженов.

Фото: radiosvoboda.org

Комплексом (площадь 109 368 м²), куда входят сам замок (подвальный этаж и еще три над ним), пристройка и земельный участок, владеет компания SCI DE Buffavent. Ее учредителем с 2014 года является компания из Монако – Lully Real Estate, которой, согласно документам, владеет сестра Коломойского.

До осени 2014 года замок был собственностью Оксаны Палицы (жены Игоря Палицы – соратника Коломойского). В документах, касающихся передачи имущества от Палицы к Черток, говорится о том, что на территории вокруг замка запланированы масштабные преобразования.

"Пристройка под названием "амбар" предназначена для превращения в здание, жилую площадь на двух уровнях с оздоровительной зоной и открытым бассейном", "небольшое здание в саду, предназначенное для превращения в садовый сарай или место для барбекю", "прилегающий ландшафт после преобразования будет включать теннисную, баскетбольную и футбольную площадки". Спортплощадки, согласно спутниковым снимкам, появились возле замка в 2016 году.

Фото: radiosvoboda.org