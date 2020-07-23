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Ляшко объяснил, как поменяется карантин с 1 августа

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что изменение порядка ослабления и ужесточения карантина связано с местными выборами.

С 1 августа в Украине меняются условия адаптивного карантина
С 1 августа в Украине меняются условия адаптивного карантина
Фото: EPA

Замминистра здравоохранения – главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире "Українскього радіо" рассказал, как будут действовать новые условия карантина, которые вступят в силу с 1 августа. 

"В чем заключается отличие? Если область в течение пяти дней подряд будет превышать общенациональные индикаторы (их четыре), которые остались такими же, как раньше, мы эту область разложим на районы и города областного значения – и каждый район покажет свой "вклад" в заболеваемость коронавирусной инфекцией. В зависимости от того, какой вклад отдельного района, он будет выделен или в зеленую, или в желтую, или в оранжевую, или в красную зону. Красная – это самое критичное. Тогда закрывается все, как у нас было, например, в марте – апреле на территории всей страны", – отметил он.

По словам Ляшко, этот режим будет длиться до того времени, пока эпидемические показатели не улучшатся.

"Когда мы видим, что показатели три дня подряд лучше, – мы переводим этот район в другую зону", – сказал чиновник.

В районах, отнесенных к зеленой зоне, обязательными будут требования по ношению масок и социальному или физическому дистанцированию, объяснил он.

"Желтая – это буферная зона. Там нет особо актуальных особенностей. Желтая зона – это повод задуматься, что вот-вот – и мы можем перейти в оранжевую или красную зону, когда будут ограничена определенная экономическая или социальная деятельность", – подчеркнул Ляшко.

По его словам, новые подходы к нормам адаптивного карантина были внедрены в том числе из-за приближающихся местных выборов. "Выборы на носу – и частенько политические дивиденды превалируют над эпидемической целесообразностью", – сказал замминистра.

Первый случай заражения коронавирусом в Украине был подтвержден 3 марта, с 11 марта в стране был введен карантин. С 11 мая карантинные ограничения начали постепенно ослаблять. 20 мая Кабмин ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять ограничительные меры при улучшении эпидемической ситуации.

На заседании 22 июля Кабмин продлил карантин до 31 августа и утвердил новые подходы к ослаблению и ужесточению карантина.

Теги: Украина, выборы, эпидемия, карантин, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Кабмин, Виктор Ляшко, коронавирус
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