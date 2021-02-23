Ляшко перечислил области, где активно растет количество больных COVID-19

Закарпатская, Черновицкая и Винницкая области попали в тройку регионов, где наблюдается наиболее активное распространение коронавируса, сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

По словам Ляшко, в Ивано-Франковской области наблюдается самый высокий коэффициент обнаружения новых случаев COVID-19 Фото: ЕРА

Вспышка коронавирусной инфекции на данный момент носит локальный характер, рост заболеваемости наблюдается в нескольких областях, сообщил в Facebook 23 февраля главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"В настоящее время вспышка [коронавируса] носит локальный характер, однако показывает тенденцию к распространению. В частности, Закарпатская, Черновицкая (соседние регионы) и Винницкая области также попадают в тройку наиболее растущих регионов", – написал Ляшко.

По его словам, Ивано-Франковская область – это единственный регион, где заполнено более 50% больничных коек с кислородом для больных коронавирусом даже с учетом дополнительно развернутых коек.

"Тенденции увеличения уровней заболеваемости остаются неутешительными. Недельные темпы роста количества пациентов в "ковидных" больницах ускорились с 15% до 25%. Ежедневно в "ковидные" больницы госпитализируют на 50–60% больше пациентов, чем выписывают", – отметил он.

Сейчас в Ивано-Франковской области зарегистрирован самый высокий коэффициент обнаружения новых случаев COVID-19, он держится на уровне 25–27%, подчеркнул Ляшко.

"Уровень госпитализации в течение последней недели вдвое превышает установленный показатель в 60 человек на 100 тыс. населения", – сообщил главный санврач.