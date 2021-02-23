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Ляшко перечислил области, где активно растет количество больных COVID-19

Закарпатская, Черновицкая и Винницкая области попали в тройку регионов, где наблюдается наиболее активное распространение коронавируса, сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

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По словам Ляшко, в Ивано-Франковской области наблюдается самый высокий коэффициент обнаружения новых случаев COVID-19
По словам Ляшко, в Ивано-Франковской области наблюдается самый высокий коэффициент обнаружения новых случаев COVID-19
Фото: ЕРА

Вспышка коронавирусной инфекции на данный момент носит локальный характер, рост заболеваемости наблюдается в нескольких областях, сообщил в Facebook 23 февраля главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"В настоящее время вспышка [коронавируса] носит локальный характер, однако показывает тенденцию к распространению. В частности, Закарпатская, Черновицкая (соседние регионы) и Винницкая области также попадают в тройку наиболее растущих регионов", – написал Ляшко.

https://www.facebook.com/viktor.liashko/posts/2260608010737977

По его словам, Ивано-Франковская область – это единственный регион, где заполнено более 50% больничных коек с кислородом для больных коронавирусом даже с учетом дополнительно развернутых коек.

"Тенденции увеличения уровней заболеваемости остаются неутешительными. Недельные темпы роста количества пациентов в "ковидных" больницах ускорились с 15% до 25%. Ежедневно в "ковидные" больницы госпитализируют на 50–60% больше пациентов, чем выписывают", – отметил он.

Сейчас в Ивано-Франковской области зарегистрирован самый высокий коэффициент обнаружения новых случаев COVID-19, он держится на уровне 25–27%, подчеркнул Ляшко.

"Уровень госпитализации в течение последней недели вдвое превышает установленный показатель в 60 человек на 100 тыс. населения", – сообщил главный санврач.

23 февраля в Украине обновили список "красных", "оранжевых" и "желтых" областей по показателям заболеваемости COVID-19, уровню госпитализации и загруженности больниц.

Областями с наихудшей ситуацией с COVID-19 Минздрав признал Ивано-Франковскую и Черновицкую. В них будет запрещена работа общепита, ТРЦ, кинотеатров, театров, школ. Также закроют продовольственные рынки, магазины, спортзалы, бассейны. Работать будут банки, АЗС, ветеринарные клиники и магазины, аптеки, продовольственные магазины.

По информации министра Кабинета Министров Украины Олега Немчинова, в Ивано-Франковской области из-за ухудшения ситуации с распространением COVID-19 запретят посадку и высадку пассажиров транспорта межобластного сообщения.

Закарпатская область оказалась в "оранжевой" зоне вместе с Винницкой, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Луганской и Тернопольской. Остальные регионы – в "желтой" зоне.

Карантин по уровням эпидопасности начнет действовать с 24 февраля и продлится как минимум до 30 апреля 2021 года. Решение об ослаблении уровня эпидопасности могут рассмотреть не ранее чем через 14 дней со дня установления такого уровня.

С 8-го по 24 января из-за вспышки коронавируса SARS-CoV-2 в Украине действовал "карантин зимних каникул". В этот период была запрещена работа заведений общественного питания, торговых центров, спортзалов, непродовольственных рынков, заведений образования (кроме детсадов). После него в стране начали действовать ограничения "оранжевой" зоны, которые были в декабре 2020-го.

17 февраля Кабмин решил возобновить так называемый адаптивный карантин в Украине – деление на четыре "цветовые" эпидемические зоны в зависимости от ситуации. 

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

На утро 23 февраля в Украине зарегистрировано 1 311 844 случая COVID-19, скончалось 25 309 пациентов, выздоровело 1 151 777 человек.

Теги: эпидемия, Винницкая область, Ивано-Франковская область, Черновицкая область, карантин, Закарпатская область, Минздрав, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Виктор Ляшко, коронавирус
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