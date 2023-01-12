Мариупольцы во Львове получили 3,5 тысячи гуманитарных наборов от Фонда Рината Ахметова

"Для многих эта поддержка стала очень важной, ведь большинство приехало в город почти без вещей. В состав продуктовой помощи вошли: макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье. В гигиеническую – зубные щетки и паста, туалетное мыло, шампунь, гели для душа и стиральный порошок", – сказано в сообщении.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов СКМ и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.