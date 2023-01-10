Переселенцы в Николаевской области получили обогреватели от Фонда Рината Ахметова

Обогреватели предназначены для внутренне перемещенных лиц, которые живут в общежитиях и центрах компактного проживания переселенцев.

Доставка обогревателей происходит в рамках логистического партнерства за счет "Новой почты".

Всего в рамках этой инициативы Фондом Рината Ахметова будет передана 1000 таких обогревателей.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов СКM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.