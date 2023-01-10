ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

Переселенцы в Николаевской области получили обогреватели от Фонда Рината Ахметова

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов Спасение жизней"
Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней"
Фото: akhmetovfoundation.org

Фонд Рината Ахметова передал для переселенцев в Николаевской области около 100 обогревателей, сообщили 10 января в пресс-службе организации.

Обогреватели предназначены для внутренне перемещенных лиц, которые живут в общежитиях и центрах компактного проживания переселенцев.

Доставка обогревателей происходит в рамках логистического партнерства за счет "Новой почты".

Всего в рамках этой инициативы Фондом Рината Ахметова будет передана 1000 таких обогревателей.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов СКM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек

Теги: Николаев, переселенцы, Фонд Рината Ахметова
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
19-летняя дочь Кравец показала свои новые татуировки
19-летняя дочь Кравец показала свои новые татуировки
Как выглядят Рианна и Loboda в одинаковых платьях
Как выглядят Рианна и Loboda в одинаковых платьях
"Так трогательно и мило". alyona alyona показала свои детские фото и дала публичное обещание
"Так трогательно и мило". alyona alyona показала свои детские фото и дала публичное обещание
Экс-жена Узелкова снялась лежа в боди с глубокими вырезами в зоне бикини
Экс-жена Узелкова снялась лежа в боди с глубокими вырезами в зоне бикини
Витвицкая постреляла в тире. Видео
Витвицкая постреляла в тире. Видео
"Какая красавица! Невозможно налюбоваться!", "Просто бомба". Квиткова снялась в шортах и босиком
"Какая красавица! Невозможно налюбоваться!", "Просто бомба". Квиткова снялась в шортах и босиком
"Горжусь собой, потому что это очень больно". Цибульская встала на гвозди
"Горжусь собой, потому что это очень больно". Цибульская встала на гвозди
  Как приготовить сырники без муки всего из трех ингредиентов
  Как приготовить сырники без муки всего из трех ингредиентов
"Подумают, что я гулящий, бабник". Клопотенко рассказал о необычных отношениях со своей девушкой
"Подумают, что я гулящий, бабник". Клопотенко рассказал о необычных отношениях со своей девушкой
"Это дурдом", "Боже, какие конченые". Гордон показал, как российские пенсионерки колядуют
"Это дурдом", "Боже, какие конченые". Гордон показал, как российские пенсионерки колядуют
"Подберу осколки, чтобы собрать новую инсталляцию себя". 42-летний Бадоев заявил, что благодарен жизни за испытания
"Подберу осколки, чтобы собрать новую инсталляцию себя". 42-летний Бадоев заявил, что благодарен жизни за испытания
Дорофеева показала фото из постели
Дорофеева показала фото из постели
"Выглядит так аппетитно!" Рианна показала вблизи свой бюст
"Выглядит так аппетитно!" Рианна показала вблизи свой бюст
53-летняя Лопес крупным планом выставила бедро в боди с высокими вырезами
53-летняя Лопес крупным планом выставила бедро в боди с высокими вырезами
Звезда сериала "Папик" Петрожицкая рассказала, за чей счет живет в Германии
Звезда сериала "Папик" Петрожицкая рассказала, за чей счет живет в Германии
Спирс в фате и шелковой комбинации заявила, что вышла замуж за саму себя
Спирс в фате и шелковой комбинации заявила, что вышла замуж за саму себя
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Счастливый человек". "Какая жена красивая". 41-летний Ким восхитил сеть новым семейным фото (254435)
2
"Лицемерная рашистская жополизка", "Чего молчите, что нас здесь убивает Россия?" Ани Лорак вспомнила, как снималась в Украине (168026)
3
"Сама и грустная", "Надеюсь, они еще вместе". Каменских показала свое рождественское утро (96423)
4
Залужный отреагировал на слова Нины Матвиенко, которая заявила, что, "если бы была моложе, вышла бы за него замуж". Видео (52035)
5
Бывший муж Ани Лорак встретился с их 11-летней дочерью в Швейцарии (40291)
6
"Будет третье пополнение", "Света беременна?" В сети обсуждают новое фото 40-летней певицы Loboda (35231)
7
"Красиво жить не запретишь". Сопонару показала, как пила коктейль со старшей сестрой (17917)
8
"О пустоте лучше не думать". Димопулос высказалась об Ани Лорак, которая живет в РФ и замалчивает российскую агрессию против Украины (17649)
 
 
 
 