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ОБЩЕСТВО

Для мариупольцев в Днепре прибыла очередная партия помощи от Фонда Рината Ахметова

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Всего за прошлый год гигиенические наборы от Фонда получили 40 тыс. мариупольцев
Всего за прошлый год гигиенические наборы от Фонда получили 40 тыс. мариупольцев
Фото: akhmetovfoundation.org

Фонд Рината Ахметова направил для переселенцев в Днепре еще один груз с гуманитарной помощью. Тысяча гигиенических наборов от Фонда прибыла в местный центр "Я – Мариуполь", сообщили 6 января в пресс-службе Фонда.

"Мариупольцы, которые обращаются в хаб, признаются, что эта поддержка очень важна для них, особенно на первых этапах жизни после переезда на новое место. Каждый набор состоит из вещей первой необходимости: зубные щетки и зубные пасты, порошок, гели для душа, шампуни, жидкое и брусковое мыло", – сказано в сообщении.

Всего за прошлый год гигиенические наборы Фонда получили 40 тыс. мариупольцев. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов СКМ и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек

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Контекст:

Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля. С начала марта он находился в блокаде, со второй половины мая город – в полной оккупации. Жители остались без воды, света, тепла, связи и продуктов.

В июне мэр Мариуполя Вадим Бойченко говорил, что в городе повреждено 95% многоэтажек. В сентябре советник мэра Петр Андрющенко проинформировал, что оккупанты продолжают уничтожать Мариуполь бездумным сносом домов, оставляя мариупольцев без жилья и вещей.

По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.

Теги: Мариуполь, Днепр, продукты, помощь, переселенцы, Фонд Рината Ахметова, война России против Украины
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