Для мариупольцев в Днепре прибыла очередная партия помощи от Фонда Рината Ахметова

Всего за прошлый год гигиенические наборы от Фонда получили 40 тыс. мариупольцев Фото: akhmetovfoundation.org

"Мариупольцы, которые обращаются в хаб, признаются, что эта поддержка очень важна для них, особенно на первых этапах жизни после переезда на новое место. Каждый набор состоит из вещей первой необходимости: зубные щетки и зубные пасты, порошок, гели для душа, шампуни, жидкое и брусковое мыло", – сказано в сообщении.

Всего за прошлый год гигиенические наборы Фонда получили 40 тыс. мариупольцев. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов СКМ и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

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