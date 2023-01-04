Очередная партия гигиенических наборов от Фонда Рината Ахметова прибыла для переселенцев в Киев

Всего за прошлый год гигиенические наборы Фонда получили 40 тысяч мариупольцев Фото: akhmetovfoundation.org

"Каждый набор состоит из вещей первой необходимости: зубные щетки и зубные пасты, порошок, гели для душа, шампуни, жидкое и брусковое мыло", – сказано в сообщении.

Всего за прошлый год гигиенические наборы Фонда получили 40 тысяч мариупольцев. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов СКМ и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

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